“Το Πρωινό” - Τριφύλλη για Φιλιππίδη: όταν έχεις έναν φίλο με τόσο ταλέντο, του συγχωρείς τα πάντα (βίντεο)

Η Βάσια Τριφύλλη, μίλησε για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Γιώργο Κιμούλη, μίλησε η ηθοποιός Βάσια Τριφύλλη, το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η Ηθοποιός, τόνισε μεταξύ άλλων πως "όταν έχεις έναν φίλο με τόσο ταλέντο, όπως ο Πέτρος, του συγχωρείς τα πάντα. Όταν είσαι πραγματική φίλη, όχι όταν θέλεις να τον σαμπτάρεις. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτηκε ο Πέτρος και πώς ενήργησε το κορμί του και ο σεξουαλισμός του,κάτι τον έπιασε τον άνθρωπο. Δεν σηκώθηκε πρωί-πρωί και είπε "Ποιόν θα βιάσω σήμερα;". Πραγματικά τον αγαπώ πολύ και έχει πάρα πολύ ταλέντο για να είναι τιμωρία. Ακούγεται περίεργα, αλλά το ταλέντο είναι άλλοθι ζωής".

Η ηθοποιός, ανέφερε ότι έχει μίλησει μαζί του μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Όπως είπε θα ήταν μεγάλη συμφορά να έπρεπε να μιλήσει μαζί του και να είναι και "περίεργος και ατάλαντος". Ακόμη τόνισε ότι θα έπαιζε μαζί του "σε τρία λεπτά". "Αν μου έλεγες παίζεις με τον Πέτρο θα έπαιζα με τον Πέτρο" δήλωσε.

