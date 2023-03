Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκε η προμήθεια συστημάτων SPIKE- NLOS

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, η τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Ποια θέματα συζητήθηκαν.



Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).



Στη συνεδρίαση, εγκρίθηκε η προμήθεια συστημάτων SPIKE- NLOS για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων κι έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.





Έγινε επίσης ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς για το μεταναστευτικό καθώς και για την προετοιμασία ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.





