Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: ο “εγκέφαλος” και το “πλάνο δράσης” (βίντεο)

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που θα δρούσε το δίκτυο στην Ελλάδα έρχονται στο "φως" της δημοσιότητας.

Των Μανώλη Ασσαριώτη / Κώστα Τάτση

Εστιατόριο, στην περιοχή του Ψυρρή, φαίνεται πως ήταν ο στόχος του πυρήνα διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης, τον οποίο εξάρθρωσαν οι ελληνικές αρχές.

Είναι το μοναδικό, όπου σερβίρονται εδέσματα από το Ισραήλ, αλλά μπορεί κανείς να βρει προϊόντα από τη χώρα και στον υπερκείμενο όροφο, λειτουργεί μια άτυπη συναγωγή.

Καθημερινά, επισκέπτονταν το σημείο πάνω απο 80 άτομα, με τον αριθμό να αυξάνεται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Όπως δήλωσε επισκέπτης από το Ισραήλ στη χώρα μας, "Ανησύχησα πάρα πολύ και φίλοι από όλον τον κόσμο ανησύχησαν για εμένα και τη σύζυγό μου, που ερχόμαστε εδώ για φαγητό και προσευχή. Και το μόνο που θέλουμε είναι να ζήσουμε με ειρήνη και αρμονία και να μην μας επηρεάζουν εκείνοι, που θέλουν να μας καταστρέψουν. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη φιλία Ελλάδας και Ισραήλ σε μία προσπάθεια να καταλάβουν ότι ο κόσμος το μόνο που θέλει είναι να μείνει στην ησυχία του και να ζήσει μία φυσιολογική ζωή".

Πριν από περίπου δύο μήνες η Μοσάντ, ενημέρωσε την ΕΥΠ για την ύπαρξη του πυρήνα στη χώρα μας. Πολύ γρήγορα οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν δύο άνδρες υπήκοους Πακιστάν ήλικίας 27 και 29 ετών, οι οποίοι σχεδίαζαν το χτύπημα. Αυτοί είχαν αναλάβει είτε να εισβάλουν στο εστιατόριο ένοπλοι και να ανοίξουν πυρ εναντίον των θαμώνων και των υπαλλήλων είτε να το ανατινάξουν εν ώρα λειτουργίας. "Εγκέφαλος" φέρεται να είναι ένας 30χρονος ομοεθνής τους, ο οποίος φέρεται να κατοικεί στο Ιράν.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αρχικά πέρασαν χειροπέδες στους δύο άνδρες, επειδή δεν είχαν έγγραφα για νόμιμη διαμονή στη χώρα μας. Τα κινητά τηλέφωνά τους μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου είδαν τις συνομιλίες τους με τον καθοδηγητή.

Για κάθε ενέργεια τους υποσχόταν δέκα με δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ σε πακιστανικές ρουπίες. Σύμφωνα με ππληροφορίες, δεν είχε αποφασιστεί ακόμη ο τρόπος του "χτυπήματος" και η ημερομηνία. Ο "αρχηγός" τους φαίνεται να τους είχε προτρέψει να επιτεθούν ειτε ανοίγοντας πυρ, είτε θα το ανατίναζαν με εκρηκτικά ή φιάλες υγραερίου. Οι δύο συλληφθέντες, έμεναν στη Σπάρτη και στη Ζάκυνθο και φαίνεται ότι όποτε έρχονταν στην Αθήνα για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους φιλοξενούνταν σε καταυλισμό στα Λιόσια από ομοεθνείς τους.

Εκτός από τις δύο συλλήψεις, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην προσαγωγή δεκαπέντε ατόμων, σε βάρος των οποίων όμως δεν προέκυψε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο και έτσι αφέθηκαν ελεύθερα.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για

- Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ασκήθηκε δίωξη

- Κατ’ αγνώστου για διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης

- και για πρόκληση σε συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Οι συλληφθέντες αναμένεται την Παρασκευή να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

