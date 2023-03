Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: ο Ανδρουλάκης παραιτείται από ευρωβουλευτής

Ποιος θα πάρει τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τις διαδικασίες για την παραίτησή του από το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Οπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη έχει σταλεί σχετική επιστολή προς το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς ο ίδιος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές.

Με δεδομένο ότι αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο διαδικαστικά, διότι μεσολαβεί και το Πάσχα, η καταληκτική ημερομηνία της αποχώρησής του θα είναι το Μάιο.

Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος θα είναι και ο μοναδικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή από τη στιγμή που η Εύα Καϊλή παραμένει στη φυλακή.

