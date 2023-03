Κοινωνία

Ηράκλειο - Βιασμός ανήλικου από λυράρη: Ανάρτηση οργής από Χανιώτη λυράρη κατά του 66χρονου

"Σκουπίδι απόβρασμα" γράφει, μεταξύ άλλων, Ηλίας Παλιουδάκης. Δείτε την ανάρτησή του.

Αποτροπιασμός προκαλεί η μαρτυρία του 15χρονου αγοριού που κατήγγειλε ότι κακοποιούνταν σεξουαλικά επί τρία χρόνια -από το 2020 έως και το 2023- από τον 66χρονο λυράρη στην Κρήτη.

Ο Ηλίας Παλιουδάκης, γνωστός λυράρης και τραγουδιστής, μεταξύ άλλων και για τη συνεργασία του με τη σειρά «Σασμός», ξέσπασε για τον 66χρονο.

Σε μία ανάρτηση οργής από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ηλίας Παλιουδάκης ξέσπασε κατά του κατηγορούμενου για σεξουαλική παρενόχληση μουσικού.

Πιο αναλυτικά, ανέβασε τις φωτογραφίες του λυράρη που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα ενημέρωσης και έγραψε:

«Ήθελα να γράψω σε μαύρο χρώμα… το πόσο θυμό και πίκρα νιώθω σήμερα. Ποιος είναι αυτός που θα ακουμπήσει μια αθώα ψυχή; Ποιος είναι αυτός που θα κόψει τα όνειρα ενός παιδιού; Ποιος θα μπορέσει να δικάσει αυτό το έγκλημα; Και με τη τρόπο; Ποιος θα σταθεί να υπερασπιστεί αυτό το απόβρασμα; Και με τη ψυχή; Τι του αξίζει άραγε;

Εγώ έμαθα απ’ μικρό παιδί ότι ο τόπος μου έχει Άντρες ξεχωριστούς, με ψυχή! Άντρες με σεβασμό και αυτό μας ξεχωρίζει … έτσι μεγάλωσα και έτσι ζω και εγώ … Η Μουσική μας είναι το δικό μας καύχημα, η δικιά μας περιουσία ενός ολόκληρου του νησιού και όχι μόνο! Η λέξη Λυράρης κουβαλάει μεγάλη ευθύνη και το ξέρουν καλά όλοι αυτοί οι σπουδαίοι πραγματικά καλλιτέχνες που έχουν σημαδέψει και έχουν γράψει πολλά χιλιόμετρα υπερήφανα και ξεκάθαρα μέσα στον χώρο και τον υπηρετούν επάξια. Αυτός είναι χάλι της Τέχνης, σκουπίδι, απόβρασμα».

