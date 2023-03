Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Εξιτήριο για τον 20χρονο που ήταν στο κυλικείο τη στιγμής της σύγκρουσης

Ο νεαρός φοιτητής που βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του στο δεύτερο βαγόνι τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης στα Τέμπη σώθηκε από θαύμα.

Ευχάριστα είναι τα νέα για έναν από τους τραυματίες επιβάτες του μοιραίου τρένου, που συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο 20χρονος Στέλιος Στρατέλος μετά από 29 ημέρες νοσηλείας πήρε σήμερα εξιτήριο από το Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" και επέστρεψε σπίτι του.

«Ήμασταν τυχεροί, ήμασταν πολύ τυχεροί. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο… Λυπάμαι τους γονείς που έχασαν αγγελούδια τους. Με το παιδί μιλήσαμε δύο ώρες μετά τη σύγκρουση, γιατί δεν μπορούσαμε να τον βρούμε σε κανένα τηλέφωνο. Σίγουρα αυτή η εμπειρία είναι τρομακτική και εύχομαι να μην τη ζήσει κανένας» δήλωσε ο πατέρας του 21χρονου.

«Μέχρι να ακούσουμε σε πρώτη φάση τη φωνή του στον δρόμο και μετά να τον δούμε στο νοσοκομείο, ήταν στιγμές πολύ δύσκολες. Παράλληλα μετά στο νοσοκομείο, συνεχίσαμε να έχουμε δύσκολη κατάσταση τουλάχιστον για μία εβδομάδα γιατί το παιδί είχε διασωληνωθεί και ακολουθήθηκε η θεραπεία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Ήταν στο 6ο βαγόνι αλλά λόγω των καθυστερήσεων στα Παλαιοφάρσαλα, πήγαν στο εστιατόριο να φάνε κάτι μαζί με την κοπέλα του. Ήταν οι δύο μοναδικοί διασωθέντες του δεύτερου βαγονιού» πρόσθεσε ο πατέρας του, φέρνοντας στο μυαλό του τις δραματικές ώρες που πέρασε μέχρι να μιλήσει με το παιδί του.

«Η κοπέλα του τον τράβηξε, βρήκαν μία τρύπα και βγήκαν έξω για να σωθούν. Ήταν χωρίς παπούτσια και χωρίς ρούχα, γιατί κάηκαν» εξομολογήθηκε ο πατέρας για τις προσπάθειες των δύο νεαρών να απεγκλωβιστούν από το μοιραίο βαγόνι".





