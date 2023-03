Κοινωνία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα: Φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων

Τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο Πακιστανών που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι σχεδίαζαν επίθεση στο κέντρο της Αθήνας δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τις φωτογραφίες και τα ονόματα των δύο συλληφθέντων, που εμπλέκονται στην υπόθεση τρομοκρατίας, με τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε ισραηλινό εστιατόριο – συναγωγή της Αθήνας, έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη δημοσιότητα, μία μέρα μετά την εξάρθρωση της ομάδας, με εγκέφαλο τρίτο Πακιστανό στο Ιράν.

Ο πρώτος συλληφθέντας, Χαϊντέρ, ζούσε στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος, 29χρονος Χουσεΐν, είχε μετακομίσει στη Σπάρτη.

Ο Χουσεΐν συνελήφθη στη Σκάλα Λακωνίας και το patrisnews.gr δημοσίευσε φωτογραφίες από το σπίτι όπου διέμενε.

Στοιχεία από την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στη Ζάκυνθο, για τη σύλληψη του Χαϊντέρ, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Πριν από περίπου ένα μήνα, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου μπήκαν στο σπίτι του ξημερώματα και τον συνέλαβαν, χωρίς εκείνος να προλάβει να αντιδράσει.

Η σύλληψη έγινε με το πρόσχημα της κατοχής ναρκωτικών και της παράνομης παραμονής του στην Ελλάδα.

Οι δύο Πακιστανοί φέρονται να εισήλθαν στη χώρα από την Ορεστιάδα πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια και βρίσκονταν εδώ στερούμενοι νόμιμα έγγραφα.

Είχαν συλληφθεί πριν από ένα μήνα και ήταν κρατούμενοι προς διοικητική απέλαση.

Κατά την παραμονή τους στη χώρα μας, απασχολούνταν κυρίως σε αγροτικές εργασίες στη Ζάκυνθο και τη Σπάρτη, όμως τον τελευταίο χρόνο είχαν νοικιάσει δωμάτιο στην Ομόνοια.

Οι δυο συλληφθέντες Πακιστανοί κατάγονται από την επαρχία Παντζάμπ, από όπου είναι και ο 30χρονος αρχηγός, που ζει μόνιμα στην Τεχεράνη και ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της οργάνωσης της επίθεσης.





