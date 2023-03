Αθλητικά

Formula 1: Το Grand Prix στην Αυστραλία αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Οι κινητήρες θα ανάψουν, τα κόκκινα φώτα θα σβήσουν και οι φίλοι της F1 στην Ελλάδα θα δώσουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων.

Το σκηνικό του 3ου Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 μεταφέρεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης στην πίστα του «ALBERT PARK CIRCUIT» στην Αυστραλία και έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ την Κυριακή 2 Απριλίου στις 08:00. Την Παρασκευή 31 Μαρτίου και το Σάββατο 1η Απριλίου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης.

Το Άλμπερτ Παρκ φιλοξενεί αγώνες της F1 από το 1996 και η διαδρομή των οδηγών διέρχεται από δημόσιους δρόμους και δρόμους του πάρκου. Πρόκειται για μια πολύ γρήγορη πίστα με μέση ωριαία ταχύτητα 235km/h και ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα φρένα των μονοθέσιων. Φυσιολογικά το οδόστρωμα είναι γλιστερό, αν και φέτος υπάρχουν αρκετοί αγώνες υποστήριξης (οι αγώνες F2, F3, μεταδίδονται απευθείας στο ΑΝΤ1+), οπότε αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά το κράτημα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στη διάθεση όλων των ομάδων βρίσκονται οι μεσαίες γόμες ελαστικών C2, C3, C4 , οι οποίες είναι ίδιες με τον προηγούμενο αγώνα στη Τζέντα όπου οι Red Bull έκαναν το 1-2 με νικητή τον Σέρχιο Πέρεζ.

Οι Αυστραλοί λατρεύουν τη Formula 1 και σ’ αυτό έχει παίξει ρόλο και η συνεχής παρουσία των συμπατριωτών τους Μαρκ Γουέμπερ, Ντάνιελ Ρικιάρντο και τώρα Όσκαρ Πιάστρι στο Grid. Ο Μαξ Φερστάπεν θέλει οπωσδήποτε να κόψει τη φόρα του Πέρεζ και οι Αλόνσο, Χάμιλτον, Λεκλέρκ να κόψουν τη φόρα των Red Bull.

Η Μελβούρνη προηγείται 8 ώρες της Αθήνας συνεπώς οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν στις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθούν απευθείας από το ΑΝΤ1+. Την ίδια ώρα, στις 08:00 ώρα Ελλάδος θα διεξαχθεί την Κυριακή το πρωί και το 3ο Grand Prix που θα μεταδοθεί απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» θα ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα στις 07:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ με όλο τον απόηχο από το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας και τις αλλαγές που αποφάσισε η FIA για να μην επαναληφθούν τα ίδια ευτράπελα στο βάθρο. To σίγουρο είναι πως αξίζει να μάθουμε τι λέει ο Αλόνσο για όλα αυτά. Στην κάμερα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ μιλά ο διευθυντής τηλεοπτικών δικαιωμάτων της F1, Ίαν Χολμς σε μια σπάνια συνέντευξή του. Στην εκπομπή, επίσης, θα προβληθεί ένα αφιέρωμα στον ταλαντούχο Αυστραλό οδηγό Όσκαρ Πιάστρι και μία αποκλειστική συνέντευξη του διευθυντή μηχανολογίας της Mercedes F1, Άντριου Σόβλιν.

Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Κώστας Λεώνης. Στην παρουσίαση των εκπομπών οι Τάκης Πουρναράκης-Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ μαζί τους θα βρίσκεται στο στούντιο η Μαρία Θωμά για την lifestyle προσέγγιση της F1!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 3ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 31/3 04:30 ANT1+ F1 FP2 31/3 08:00 ANT1+ F3 Sprint race 1/4 02:45 ANT1+ F1 FP3 1/4 04:30 ANT1+ F2 Sprint race 1/4 06:20 ANT1+ F1 Qualifying 1/4 08:00 ANT1+ F3 Feature race 2/4 02:05 ANT1+ F2 Feature race 2/4 04:35 ANT1+ Formula 1 Show 2/4 07:00 ANT1, ANT1+ F1 Race 2/4 08:00 ANT1, ANT1+ Formula 1 Post-Race 2/4 Με τη λήξη του αγώνα ANT1+

Την Κυριακή 2 Απριλίου στις 08:00 οι κινητήρες θα ανάψουν, τα κόκκινα φώτα θα σβήσουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα θα δώσουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων. Λάβετε θέσεις!

Το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι ο Πάνος Σεϊτανίδης σε Instagram Live στο @f1.ant1 θα αναλύσει όσα θα έχουν γίνει στις πρωινές κατατακτήριες δοκιμές και θα δώσει τις εκτιμήσεις του ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής.

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

