Ηλιούπολη - Βιασμός ανηλίκων: Ο κατηγορούμενος προπονητής (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική εντολή τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του προπονητή τάε κβο ντο που κατηγορείται για βιασμούς ανηλίκων.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 43χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 21-3-2023 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση από ενήλικο ανηλίκων σε ασέλγεια τους οποίους του έχουν εμπιστευθεί για να τους επιβλέπει και να τους φυλάσσει, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για παραγωγή, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας από ενήλικο που αφορά ανήλικο τον οποίο του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει και να τον φυλάσσει κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις που προσβάλλουν το έννομο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων, της αξίωσης της πολιτείας για τον ποινικό κολασμό ομοειδών αδικημάτων που τυχόν αποκαλυφθούν επ’ αφορμής της παρούσης και στην περαιτέρω διερεύνηση έτερων αξιόποινων πράξεων όμοιας φύσης, που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο και έχουν γίνει αντιληπτοί από τους κατά περίπτωση παθόντες ή αυτόπτες μάρτυρες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας από 18:00 ώρα της 29-3-2023 μέχρι την 18:00 ώρα της 29-6-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

