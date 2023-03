Κόσμος

Τροχαίο στην Αίγυπτο: Καραμπόλα με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Με "αίμα" βάφτηκε η άσφαλτος στην Αίγυπτο. Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων στην επαρχία Σαρκίγια της Αιγύπτου.

Δύο φορτηγά και ένα βαν συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε επαρχιακό δρόμο, αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Akhbar Elyom.

Δώδεκα ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος και μετέφεραν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Η εισαγγελία έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την εξακρίβωση των αιτίων του πολύνεκρου τροχαίου.

Τα τελευταία χρόνια η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου, σε μια προσπάθεια να μειώσει τον αριθμό των τροχαίων δυστυχημάτων που στοιχίζουν κάθε χρόνο τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

