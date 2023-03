Υγεία - Περιβάλλον

Στο νοσοκομείο ο Πάπας Φραγκίσκος

Ο 86χρονος Ποντίφικας εισήχθη στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης.

Ο πάπας Φραγκίσκος , όπως διαρρέει το Βατικανό, ενδέχεται να παραμείνει στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης μέχρι και την Παρασκευή, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Ο Φραγκίσκος εισήχθη το μεσημέρι στο καθολικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο της ιταλικής πρωτεύουσας. Κατά συνέπεια, ακυρώθηκε συνέντευξη που είχε προγραμματισθεί για το απόγευμα, όπως και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του για το επόμενο διήμερο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι μέχρι τώρα εξετάσεις δεν δείχνουν καρδιακές παθήσεις.

Στη συνέχεια οι γιατροί αναμένεται να υποβάλουν τον πάπα σε μια νέα σειρά εξετάσεων, κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα, αλλά «η όλη κατάσταση του ποντίφικα δεν προκαλεί ανησυχία», όπως διαρρέει το Βατικανό.

