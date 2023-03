Οικονομία

Hellenic Train: Ξεκινούν τα δρομολόγια οι εμπορικές αμαξοστοιχίες

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επανεκκίνηση των δρομολογίων των εμπορικών αμαξοστοιχιών.

Στις ράγες μπαίνουν απόψε δυο εμπορικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ξεκινούν σήμερα, 29 Μαρτίου, δύο εμπορικές αμαξοστοιχίες της, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, με ώρα αναχώρησης 22:20 και από Θεσσαλονίκη προς Θριάσιο, με ώρα αναχώρησης 21:45.

Σημειώνεται, πως η επανεκκίνηση έρχεται μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΟΣΕ και της Hellenic Train, όπου και βρέθηκαν ορισμένα κοινά σημεία, ώστε να προχωρήσει αρχικά η επανεκκίνηση των εμπορευματικών δρομολογίων της εταιρίας.

Αφορούν στα μέτρα ασφαλείας, που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων, με τα συστήματα επικοινωνιών στις σήραγγες των Τεμπών και του Πλαταμώνα, με τοποθέτηση πομπών σε συγκεκριμένα σημεία προς την Ειδομένη και με τη φύλαξη των διαβάσεων προς την Ειδομένη.

