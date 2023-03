Υγεία - Περιβάλλον

Πάπας Φραγκίσκος: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο ποντίφικας. Τι ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Βατικανού.



Από λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος πάσχει ο πάπας Φραγκίσκος, ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Βατικανού, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, στο οποίο εισήχθη το πρωί της Τετάρτης.

Το Βατικανό διευκρίνισε επίσης ότι o ποντίφικας δεν έχει διαγνωστεί θετικός στην Covid-19 και ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε παρουσιάσει συμπτώματα κόπωσης.

Ο πάπας Φραγκίσκος αισθάνθηκε έντονη δύσπνοια μετά το τέλος της καθιερωμένης γενικής ακρόασης και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων και της αξονικής θώρακος στις οποίες υποβλήθηκε, είναι καλά.

Αναμένεται να εξακριβωθεί, αν ο πάπας θα μπορέσει να χοροστατήσει στις θρησκευτικές τελετές του Πάσχα των Καθολικών, το οποίο φέτος γιορτάζεται στις 9 Απριλίου.