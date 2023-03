Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ

Την πόρτα του ειδικού εφέτη ανακριτή περνά σήμερα ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ.



Την πόρτα του ειδικού εφέτη ανακριτή περνά σήμερα ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ που ήταν υπεύθυνος για τις βάρδιες της νύχτας του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η απολογία του επιθεωρητή θα γίνει με υπόμνημα 80 σελίδων.

Με τη συγκεκριμένη απολογία ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος κλήσεων που απηύθυνε ο αρμόδιος ανακριτής σε πιθανούς συνυπεύθυνους του μοιραίου σταθμάρχη. Οι δύο προηγούμενοι σταθμάρχες, ο 33χρονος συμβασιούχος και ο έμπειρος μετά από την υποβολή των απολογητικών υπομνημάτων τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στην αρχική του κατάθεση ο επιθεωρητής είχε δηλώσει αθώος, σημειώνοντας πως ο ίδιος ορίζει μεν τις βάρδιες των σταθμαρχών, μόνο όμως έπειτα από έγκριση των ανωτέρων του.

Ο επιθεωρητής βρίσκεται σε προσωρινή αργία μέχρι να επιμεριστούν οι ευθύνες από τη Δικαιοσύνη, ενώ αναμένεται να υποστηρίξει πως δεν είχε ενημερωθεί από τους τρεις σταθμάρχες της βάρδιας για την καθυστέρηση στο δρομολόγιο της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

