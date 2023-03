Κοινωνία

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)

Στην εκκένωση της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ προχώρησαν οι αρχές. Σε προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί.



Στην εκκένωση της κατάληψη στην πρυτανεία του ΕΚΠΑ προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης.

Το κτήριο βρισκόταν υπό κατάληψη για 18 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δέκα προσαγωγές. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια της εκκένωσης της κατάληψης δεν σημειώθηκαν εντάσεις, ενω δεν υπήρξαν καταστροφές στο κτήριο.

Η κατάληψη γινόταν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και σπουδαστές καλλιτεχνών σχολών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την τραγωδία στα Τέμπη και την υποβάθμιση των καλλιτεχνών σπουδών.

