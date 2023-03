Life

“The 2Night Show” - Λέκκας: τα δύσκολα παιδικά χρόνια και ο... Τσάρλι Τσάπλιν (βίντεο)

Μία εξομολογητική συνέντευξη από τον Τάσο Λέκκα, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Καλεσμένος στην εκπομπή, "The 2Night Show" ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο Τάσος Λέκκας.

Ο ηθοποιός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, για την έλλειψη της πατρικής φιγούρας, αλλά και για τη στήριξη της μητέρας του σε κάθε «βήμα», αλλά και την... ομοιότητα με τον Adrien Brody.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην πρόσφατη παρουσία του στην τηλεόραση σε τηλεοπτική σειρά αν και είναι ηθοποιός στο θέατρο αρκετά χρόνια: "είναι μια εμπειρία ασύγκριτα χρήσιμη και ως άνθρωπος και ως ηθοποιός. Είναι άλλες οι ταχύτητες" είπε και στη συνέχεια για το αν είναι "ταμπου" που έσπασε ηθοποιοί του θεάτρου να παίζουν σε τηλεοπτικές σειρές ανέφερε, ότι "ποτέ δεν είχα τέτοιο θέμα. Κοιτάζω το "πρότζεκτ".

Όπως είπε αν και δεν είχε κάποιον στην οικογένειά του που ασχολιόταν με την υποκριτική, από πολύ μικρή ηλικία, είδε τον ηθοποιό, Τσάρλι Τσάπλιν και ήθελε να γινει ηθοποιός.

Για τα παιδικά του χρόνια, ανέφερε ότι μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια, με τη μητέρα του την Τζώρτζια όπως την αποκαλεί να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα: «Δεν υπήρξε στη ζωή μου, υπήρξε μια απόσταση. Ζωή είναι, τα πράγματα αλλάζουν. Έχει εξομαλυνθεί η σχέση μας. Ο λόγος που μίλησα ήταν γιατί προφανώς υπάρχουν παιδιά που είναι στην ίδια και πολύ χειρότερη από μένα. Το θυμίζεις ότι υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι στο χέρι μας να τα αλλάζουμε τα πράγματα και η συγχώρεση είναι ωραίο πράγμα. Το περιβάλλον που μεγάλωσα ήταν ωραίο. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα κοινωνικό θυμό αλλά είχα τόση αγάπη από το σπίτι μου».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την Πάτρα όταν ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει υποκριτική, και τόνισε ότι δεν δούλευε για να μην χάσει τον στόχο του, που ήταν η υποκριτική. "Ζούσα με 200 ευρώ, κάποιες φορές έτρωγα μια κουταλιά ρύζι..." είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων και επεσήμανε οτι τελικά, δικαιώθηκε παρά τις δυσκολίες για τις επιλογές του.

