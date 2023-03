Πολιτική

Εκλογές 2023: Αντιπαράθεση Βορίδη - Γεροβασίλη για δημοσκοπήσεις και συνεργασίες

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου. Κόντρα Βορίδη - Γεροβασίλη στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη.

Ο Μάκης Βορίδης ξεκινώντας την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο επίσημο χρονοδιάγραμμα των εκλογών και πότε θα γίνει επίσημα η προκήρυξή τους. Όπως είπε υπάρχει συνταγματική προθεσμία 30 ημερών κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο που μπορεί να πάει είναι 21 Απριλίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η υποβολή των υποψηφιοτήτων για τους βουλευτές είναι 8 ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών.

Σχετικά με την ενδεχόμενο να είναι υποψήφιο του κόμμα του Κασιδιάρη τόνισε ότι αναμένεται η κρίση του Αρείου Πάγου, κάτι με το οποίο συμφώνησε και η Όλγα Γεροβασίλη.

Στην συνέχεια σχολίασαν τη νέα δημοσκόπηση της MRB που δείχνει ότι η «ψαλίδα» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από τις 4 μονάδες και συγκεκριμένα στο 3,3%. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28% και ο ο ΣΥΡΙΖΑ στο 24,7%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 8%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,4%. Παράλληλα φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή τόσο το κόμμα «Έλληνες Εθνικό Κόμμα» του Ηλία Κασιδιάρη με 4%, όσο και το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη με 3,8%.

«Η δημοσκόπηση δεν ενσωματώνει αναγωγές», σημείωσε ο κ. Βορίδης και τόνισε ότι αν ενσωματωθούν οι αναγωγές το αποτέλεσμα είναι άλλο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι στις εκλογές τα δυο κόμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σχετικά ψηλά. «Πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα αλλάξουν τα ποσοστά» είπε, ενώ υπογράμμισε ότι η ΝΔ την τελευταία 7ετία στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών ο κ. Βορίδης είπε ότι ακόμα και αν τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας ο ίδιος δεν πρόκειται να ψηφίσει κυβέρνηση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κατακρήμνιση των ποσοστών της ΝΔ. Ο χρόνος μετά το δυστύχημα των Τεμπών έδρασε καθοριστικά στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι αυτό που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. «Η ψήφος προς τον ΣΥΡΙΖΑ υποεκτιμάται τα τελευταία», στις δημοσκοπήσεις είπε με νόημα η κ. Γεροβασίλη.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι με πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε συγκυβέρνηση προοδευτική εκτιμώντας, όπως είπε, ότι η συζήτηση που γίνεται και σήμερα και αυτή που θα γίνει μετά τις εκλογές θα έχει αλλάξει. «Πιστεύω ότι ο κ Ανδρουλάκης θα σκεφτεί και θα αλλάξει στάση», υπογράμμισε και σημείωσε ότι «ο μοναδικός που δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Για τα ποσοστά της αποχής ο Μάκης Βορίδης σχολίασε ότι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές ο λαός θα πρέπει να επιλέξει τι θέλει από την κυβέρνηση του, κάτι το οποίο στηρίζεται στο πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Σημείωσε ακόμα ότι η αποχή έχει πάντα μια διακύμανση και ότι τα ποσοστά πάντα είναι υψηλά, ενώ τόνισε ότι στόχος της ΝΔ να πείσουν τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν. Στρατηγική μας επιλογή είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αυτοδυναμία έχει υπονομευθεί από την απλή αναλογική.

Από την άλλη, η Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε ότι στην κοινωνία υπάρχει θυμός και αγανάκτηση και αναμένουμε να δούμε αν αυτό έχει αντίκτυπο στην πολιτική. «Να πείσουμε τους πολίτες που θα φτάσουν στην κάλπη ότι δεν σταμάτησε η ιστορία και ότι είναι στα χέρι μας να αλλάξουμε την πορεία της χώρας», τόνισε η κ. Γεροβασίλη.

Στην συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή την αναφορά του στην Βουλή στον Γιάννη Ραγκούση για το δάνειο που έλαβε η σύζυγός του το 2007 ως τρίτεκνη και έκανε λόγο για αντιπερισπασμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης βρίζει και απαξιώνει την μισή ελληνική κοινωνία με τους χαρακτηρισμούς του για τους αριστερούς.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Παύλο Πολάκη η κ. Γεροβασίλη είπε ότι ήταν αυτός που αποκάλυψε τα σκάνδαλα της ΝΔ με αποτέλεσμα να αποσυρθούν από τα ψηφοδέλτια της τρεις υποψήφιοι.

Τέλος, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι η συζήτηση για επιλήψιμες συμπεριφοράς οδηγεί σε αποπροσανατολισμό. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνάει το δάκτυλό του. Έχει δυο καταδικασμένους πρώην υπουργούς», είπε, με την Όλγα Γεροβασίλη να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη.





