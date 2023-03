Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΕΕ: Συμφωνία για επέκταση της χρήσης τους έως το 2030

Τι ορίζει η συμφωνία στην οποία κατάληξε η ΕΕ. Αναμένεται η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για περισσότερο φιλόδοξους στόχους για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030, κάτι που αποτελεί σημαντικό πυλώνα των σχεδίων της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την απομάκρυνση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Οι χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι μέχρι το 2030 η 27μελής ΕΕ θα λαμβάνει το 42,5% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρκους Πίπερ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

#RED3 just reached agreement with Swedish Presidency: 42.5% binding renewable target by 2030. Faster approval processes. Biomass remains 100% renewable. Checking the definition of green hydrogen and much more. A good day for Europe's energy transition.