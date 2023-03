ΗΠΑ: σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων στο Κεντάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι για νεκρούς από τη σύγκρουση πολεμικών ελικοπτέρων στις ΗΠΑ.

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα των ΗΠΑ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής πάνω από τη βάση Fort Campbell στο Κεντάκι, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στρατού

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς τα δύο HH60 Blackhawksτης 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας συγκρούστηκαν, ενώ ο Κυβερνήτης του Κεντάκι Andy Beshear έκανε λόγο για «φόβους ότι υπάρχουν αρκετά θύματα».

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.