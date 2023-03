Οικονομία

“Το Πρωινό” - Τέμπη: η Hellenic Train επέστρεψε τα χρήματα του μοιραίου εισιτηρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για την επιστροφή χρημάτων του εισιτηρίου του μοιραίου ιντερσίτι.

Ένα μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Hellenic Train επέστρεψε το ποσό που ισούται με το εισιτήριο που πλήρωσαν διαδικτυακά όσοι και όσες βρίσκονταν στο μοιραίο τρένο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Το Πρωινό", τα χρήματα καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς όσων είχαν εκδώσει εισιτήριο ηλεκτρονικά για το μοιραίο τρένο που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, τα στοιχεία των οποίων υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Hellenic Train.

Η εταιρεία μέσω επίσημης ανακοίνωσής της στις 15 Μαρτίου υπενθυμίζεται πως ενημέρωσε ότι στις οικογένειες των θυμάτων πρόκειται να καταβληθούν (ως προκαταβολή) 42.000 ευρώ, ενώ στους τραυματίες επιβάτες του μοιραίου τρένου θα δοθεί προκαταβολή 5.000 και 10.000 ευρώ, με το πρώτο ποσό να αφορά όσους δεν νοσηλεύονταν κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης και το δεύτερο όσους νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο ή κλινική.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)