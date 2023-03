Παράξενα

Πάτρα: Αυτοκίνητο παραλίγο να συγκρουστεί με ρομποτικό τρένο του ΟΣΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον «χάρο με τα μάτια» του είδε οδηγός αυτοκινήτου, Τι κατήγγειλε ο ίδιος για το περιστατικό.



Τον "χάρο με τα μάτια" του είδε οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ήρθε αντιμέτωπος με το ειδικό «ρομποτικό» όχημα του ΟΣΕ, στη διάβαση της Διγενή Ακρίτα, στον Καστελλόκαμπο Πάτρας.

Οπως κατήγγειλε στην εφημερίδα «Πελοπόννησο», «οι μπάρες δεν είχαν κατέβει ούτε υπήρχε φωτεινή σήμανση και το τεράστιο μηχάνημα εκινείτο πάνω στις ράγες». Ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε και σταμάτησε, όμως λέει πως αν ήταν λίγο πιο μπροστά, θα είχε πέσει πάνω του!

Το συγκεκριμένο «ρομποτικό» μηχάνημα βρίσκεται στο Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ, στην οδό Αθηνών και αναλαμβάνει να «φέρει στα ίσα τους» τις ράγες, με ακρίβεια εκατοστού, ενώ «φροντίζει» και για τις κλίσεις, το υψόμετρο και τις γωνίες των σιδηροτροχιών. Το Plasser 08 275/4 αναλαμβάνει «εργασία» τις νυχτερινές ώρες, για να μην παρενοχλείται η κίνηση του τοπικού Προαστιακού!

Οι καθιζήσεις λόγω βάρους των συρμών, αλλά ακόμη και εξαιτίας φυσιολογικών βυθίσεων στο υπόστρωμα των γραμμών, θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες, σε σημείο ακόμη και εκτροχιασμού!

Το «ρομποτικό» τρένο ανά τακτά διαστήματα και όταν διαπιστωθεί, είτε από μηχανοδηγούς είτε από πεζοπόρα τμήματα της εταιρείας που έχει την ευθύνη συντήρησης, πως σε κάποια χιλιομετρική θέση εμφανίζεται πρόβλημα, οπότε αναλαμβάνει «δράση».

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: θα μηνύσω την Καρατζά (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)