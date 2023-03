Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο φράχτης στον Έβρο θα τελειώσει, με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κατοίκους και καταστηματάρχες στην κεντρική πλατεία του Γέρακα συνομίλησε ο Πρωθυπουργός.



Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τον Δήμο Παλλήνης, όπου συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες στην κεντρική πλατεία του Γέρακα.



Στο χαιρετισμό του προς τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε:



«Ήθελα να βρεθώ σήμερα μαζί σας, είμαι καθ΄ οδόν προς τη Νέα Μάκρη όπου θα έχω σε λίγο την ευκαιρία να εγκαινιάσω το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής. Και βέβαια αυτή η επίσκεψη, μου φέρνει στη μνήμη ένα πολύ δύσκολο βράδυ, το οποίο χρειαστήκαμε να διαχειριστούμε, το θυμάστε και εσείς καλά, στη δύσκολη φωτιά όπου έπρεπε να παρέμβουμε.



Και νομίζω ότι αποδείξαμε και εδώ στη δική σας περιοχή τη μεγάλη πρόοδο που έχουμε κάνει και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Από τη λειτουργία του 112 μέχρι τον καλύτερο συντονισμό, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των δήμων. Έχουμε αποδείξει, ότι πρώτα και πάνω από όλα βάζουμε την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την προστασία της ανθρώπινης περιουσίας».



«Αύριο θα βρεθώ στον Έβρο και θα έχω την ευκαιρία να υπογράψω την επέκταση του έργου του φράχτη που θωράκισε τον Έβρο και την πατρίδα μας από τις παράνομες μεταναστευτικές εισβολές.



Και θέλω να θυμίσω με αυτή την ευκαιρία, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια και ποιοι μέχρι και σήμερα βρίσκονται απέναντι στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει η χώρα μας να ασφαλίσει τα σύνορά της.





Μόλις χθες, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τροπολογία -προσέξτε, ακούστε το αυτό- με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρηματοδοτήσει τον φράχτη του Έβρου. Να το ακούσετε όλοι, δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες. Χρειάζεται απλά κρίση και σωστή επιλογή για την επόμενη μέρα. Και σε όλους αυτούς, εντός και εκτός Ελλάδος, που μας είπαν: η Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα, τους απαντώ λέγοντάς τους δύο πράγματα:



Πρώτον, ως αποτέλεσμα και της ελληνικής παρέμβασης η Ευρώπη αλλάζει τη στάση της και αναγνωρίζει πια τη σημασία που αποδίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων.



Όμως και σε όλους όσοι αγωνίζονται σήμερα, φορώντας το κομματικό τους καπέλο και τις κομματικές τους παρωπίδες, να υπονομεύσουν το έργο αυτής της Κυβέρνησης, τους απαντώ ξεκάθαρα: Mε ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά, ο φράχτης στον Έβρο θα τελειώσει», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.



«Παρά τις μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε, ήμασταν συνεπείς σε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Διότι και όταν είχα έρθει εδώ στην Ανατολική Αττική προεκλογικά και σας είχα μιλήσει, θέλω να σας θυμίσω για τι είχα δεσμευτεί. Και πάμε να δούμε μαζί και να κρίνουμε αν αυτά τα οποία σας είχα πει τα κάναμε πράξη.





Η πρώτη μου δέσμευση -η σημαντικότερή μου δέσμευση- ήταν ότι θα ανατάξουμε την οικονομία και θα μειώσουμε φόρους και εισφορές. Και μειώσαμε φόρους και εισφορές για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.



Διάβαζα ότι χθες, η Κυβέρνηση της Ισπανίας, της σοσιαλιστικής Ισπανίας η οποία ακόμα και τώρα δεν έχει καταφέρει να καλύψει το χαμένο ΑΕΠ από την πανδημία, ενώ εμείς το έχουμε κατά πολύ ξεπεράσει, κάνει παρέμβαση, λέει, στο ασφαλιστικό σύστημα της Ισπανίας και τι κάνει; Αυξάνει τις εργοδοτικές εισφορές. Εμείς τις μειώνουμε τις εργοδοτικές εισφορές, μειώνουμε τους φόρους στη εργασία, μειώνουμε τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, μειώνουμε τους φόρους στο εισόδημα, μειώνουμε -μηδενίζουμε μάλλον- τους φόρους στη γονική παροχή.



Και προσέξτε τώρα τι έρχονται και λένε οι αντίπαλοί μας: Λέει «αυτές οι πολιτικές είναι ταξικές και όταν έρθουμε εμείς στα πράγματα θα ξαναβάλουμε φόρους στη μεσαία τάξη».



Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ, τι θα ψηφίσετε φίλες και φίλοι την 21η Μαΐου, αν δε θέλουμε να ξαναζήσουμε τη φοροεπιδρομή η οποία τσάκισε τη μεσαία τάξη από το 2015 μέχρι το 2019.





Δεσμεύθηκα, λοιπόν, σε εσάς πριν από τέσσερα χρόνια, ότι θα ξαναβάλουμε την οικονομία σε μία δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη στην Ευρώπη, 6% ανάπτυξη είχαμε το 2022.



Και η ανάπτυξη, ξέρετε, δεν είναι ένας αφηρημένος όρος, που ενδιαφέρει μόνο τους οικονομολόγους. Ανάπτυξη σημαίνει καλύτερα εισοδήματα, ανάπτυξη σημαίνει πρώτα και πάνω απ΄ όλα περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. 300.000 θέσεις εργασίας προσθέσαμε από το 2019 μέχρι σήμερα.



Και βέβαια, αν δεν έχεις ανάπτυξη δεν μπορείς να στηρίξεις και την κοινωνία. Εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να παράγεις εθνικό πλούτο, πώς θα στήριζες την κοινωνία, παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας;», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτήν την προεκλογική περίοδο να μιλήσουμε για πολλά. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας, όπως σας είπα θα τον κάνουμε με εντιμότητα, με ειλικρίνεια, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πρόοδο της πατρίδας μας, αλλά με θάρρος θα σταθούμε και μπροστά στις αδυναμίες μας.



Ξέρετε, φίλες και φίλοι, εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Ποτέ δεν κρύφτηκα και πάντα είχα το θάρρος να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογούσε, όταν κάτι πήγαινε στραβά.

Αναρωτιέμαι, πώς οι προκάτοχοί μου μπορούν να πουν το ίδιο; Θα κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό μας, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για το μέλλον. Και θα ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε, για τις μεγάλες παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, στο κράτος, στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία όπου πρέπει να κάνουμε ακόμα πολύ δουλειά.



Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στάθηκε όρθιο στην πανδημία, ανέδειξε όμως και χρόνιες παθογένειες και θα είμαστε τολμηροί και θα παρέμβουμε στην υγεία και θέλω να ξέρετε ότι το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα την επόμενη τετραετία.



Εμπιστευτείτε με σε αυτόν τον τομέα. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όταν ασχολούμαστε σοβαρά με δύσκολα προβλήματα, μπορούμε πάντα τελικά να βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις.



Θα μιλήσουμε λοιπόν για το μέλλον και θα αντιπαρατεθούμε στην τοξικότητα και στην χυδαιότητα με ευπρέπεια και με επιχειρήματα, όπως πάντα αρμόζει στη μεγάλη μας παράταξη. Δε θα αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Τίποτα αναπάντητο. Θα απαντάμε σε κάθε fake news την επόμενη στιγμή που αυτό θα δημοσιεύεται και σας ζητώ να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια.



Κυρίως, όμως, θα καταδείξουμε ότι σήμερα στην Ελλάδα, υπάρχει μία μόνη πειστική πρόταση διακυβέρνησης και αυτή είναι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα στο τιμόνι της χώρας. Κι επειδή ακούμε πολλά, πρώτη, δεύτερη κάλπη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κάλπη για μας.



Υπάρχει μία κάλπη. Είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κάλπη θα καθορίσει, ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, ποιο κόμμα και ποιον τελικά οι πολίτες θέλουν για Πρωθυπουργό.



Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τελικά αυτό είναι το κεντρικό δίλημμα. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου; Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό; Ποιος θα καθίσει στη θέση που αναλογεί στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Ποιος θα διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι κρίσιμες αυτές οι επιλογές.





Ποιος θα σταθεί απέναντι σε ένα γείτονα ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να είναι πολύ επιθετικός μαζί μας, αλλά ποιος μπορεί και να συζητήσει με ένα γείτονα υπό τις προϋποθέσεις ότι μπορούμε πραγματικά να βρούμε ένα πεδίο συνεννόησης με γνώμονα πάντα το Διεθνές Δίκαιο; Ποιος θα προστατεύσει τα σύνορά μας; Ποιος θα συνεχίσει την επόμενη μέρα να κρατάει την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης;



Γι΄ αυτά θα αποφασίσουμε. Καθαρές λύσεις θα δώσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη της 21ης Μαΐου και βέβαια εσείς θα είστε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Και ξέρετε ότι το 2019 πετύχαμε μια μεγάλη νίκη, διευρύναμε την παράταξή μας, φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.



Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που την τελευταία στιγμή το 2019 δίστασαν να μας ψηφίσουν. Φοβήθηκαν, ενδεχομένως άκουσαν την προπαγάνδα των αντιπάλων μας και πράγματι το 2019 παρουσιάζαμε ένα σχέδιο, ένα όραμα για την Ελλάδα, δεν είχαμε δοκιμαστεί στη βάσανο της εξουσίας.





Τώρα όμως οι πολίτες αυτοί ξέρουν, βλέπουν, συγκρίνουν, αξιολογούν έργο, αξιολογούν το δικό μας έργο, την τετραετία 2019-2023 και θυμούνται την τετραετία 2015-2019. Δεν τα έχουν ξεχάσει αυτά. Δεν έχουν ξεχάσει τα δημοψηφίσματα, τις κλειστές τράπεζες, την υπερφορολόγηση, τη θάλασσα η οποία “δεν έχει σύνορα”. Δεν τα έχουν ξεχάσει όλα αυτά.



Θα δουν λοιπόν, θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα επιλέξουν -πιστεύω- με γνώμονα την ατομική τους προκοπή αλλά και το συλλογικό καλό της πατρίδας μας.



Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όταν καταμετρηθούν τελικά τα αποτελέσματα, η κάλπη της 21ης Μαΐου θα έχει έναν μεγάλο νικητή. Αυτός θα είναι η μεγάλη μας παράταξη, η μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, η Νέα Δημοκρατία», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)