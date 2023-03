Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι νέοι έρωτες και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

“Σήμερα θα μιλήσουμε για…αγάπη. Η Αφροδίτη σήμερα αγγίζει τον Ουρανό, αυτό σημαίνει ότι στη ζωή σας θα μπει ένας νέος έρωτας ή αν υπάρχει ήδη έρωτας θα ξαναφουντώσει”, είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας.

Οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις θα έρθουν στο προσκήνιο και σημαντικές αλλαγές θα έρθουν στη ζωή σας. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε απο αυτό, συμβούλευσε η αστρολόγος.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

