Πολιτική

Εκλογές - Οικονόμου για συνεργασίες: Ρωτήστε Τσίπρα και Ανδρουλάκη...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών.

«Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός που παραδέχονται όλοι οι ειλικρινείς πολίτες ότι καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν αντιμετώπισε περισσότερες εξωγενείς κρίσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο και τις διαρκείς απειλές μια προκλητικής Τουρκίας, μέχρι την πανδημία, τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση και ακρίβεια που ενέσκηψε μετά. Παρόλα αυτά αυτή η κυβέρνηση τήρησε και σε αρκετές περιπτώσεις υπερέβη την συμφωνία αλήθειας που υπέγραψε το 2019 με τον ελληνικό λαό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

«Προφανώς υπήρξαν στο διάστημα αυτό και λάθη και αρρυθμίες και αστοχίες και καθυστερήσεις. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που δεν προλάβαμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα που έπρεπε να γίνουν και ορισμένα που έγιναν δεν έγιναν όσο καλά θα θέλαμε. Αλλά δεδομένων των συνθηκών οι αστοχίες και οι καθυστερήσεις τα λάθη μας δεν μπορούν και δεν πρέπει να ακυρώσουν το συνολικό έργο που συντελέστηκε. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα του 2019 και ανάμεσα στην Ελλάδα του 2023. Μέσα σε 4 χρόνια η Ελλάδα έγινε και συνεχίζει να γίνεται ισχυρότερη οικονομικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά. Μια χώρα που βελτίωσε τις συνθήκες ζωής των πολιτών της σε πάρα πολλούς τομείς» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα έγινε μια χώρα ασφαλές καταφύγιο στη διάρκεια των κρίσεων, που κατάφερε να αναβαθμίσει αισθητά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

«Ανάμεσα στα αλλά μειώσαμε ή καταργήσαμε 50 φόρους ύψους 7 δισ. ευρώ» τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όλα τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και είχαν θετική επίπτωση στο εισόδημα των πολιτών και είπε «Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα σε αυτή τη χρονιά με την κυβέρνηση της ΝΔ και μέσα σε κλίμα πολιτικής σταθερότητας».

«Οι πολίτες ξέρουν τι έγινε από το 2015 έως το 2019 και ξέρουν τι έγινε από το 2019 έως το 2023 και με βάση τα στοιχεία, με τον λογικό υπολογισμό, με την προοπτική που αυτός δημιουργεί για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στο μπροστά και στο πίσω. Καλούνται να επιλέξουν αν θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά» υπογράμμισε.

Ο κ. Οικονόμου έκλεισε ανακοινώνοντας τα μέτρα που νομοθετούνται σήμερα για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας των Τεμπών.

«Οι εκλογές της 21ης Μαΐου είναι καθοριστικές για το μέλλον της χώρας. Εκεί θα κατοχυρώσουμε όσα πετύχαμε ή θα γυρίσουμε πίσω. Εμείς ζητούμε ισχυρή εντολή σε αυτήν την κάλπη με ένα αποτέλεσμα, που θα καθορίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα την επόμενη ημέρα. Ζητούμε καθαρή εντολή, ώστε σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής να σχηματισθεί σταθερή κυβέρνηση», τόνισε απαντώντας στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου. Κληθείς, δε, να απαντήσει σε ερωτήσεις μετεκλογικών συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε τα εν λόγω ερωτήματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Ρωτήστε τους κ.κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη που πιστευουν στην απλή αναλογική και αν βγάλετε άκρη πείτε το και σε μας. Εμείς έχουμε κρυστάλλινη και πεντακάθαρη θέση επί του θέματος».

Σε ερώτηση για τον φράχτη στον Έβρο, ο κ. Οικονόμου επέμεινε ότι «εμείς πιστεύουμε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, εκείνοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν. Ο κ. Τζανακόπουλος πιστεύει ότι η χώρα παρανομεί με τον φράχτη στον Έβρο και ο κ. Παπαδημούλης ζητά να σταματήσει η χρηματοδότηση για το φράχτη, πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Εάν επέστρεφε ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέφερε τη χώρα στο στάτους του 2019» είπε, παραπέμποντας στην Ειδομένη, τη Μόρια και στους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες.

Ο κ. Οικονόμου επιβεβαίωσε, τέλος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προσθέτοντας ότι «όλοι θέλουμε διαιτησίες υψηλού επιπέδου σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου».

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Είχαν επαφές και με ποινικούς οι συλληφθέντες

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)