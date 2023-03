Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: δεν “έσπασαν” τα ισόβια για τον δράστη

Αθώος ο αδελφός του δράστη που κατηγορείτο για συνέργεια. Η αντίδραση της συζύγου του επιχειρηματία.

Με αθώωση του ενός εκ των δύο αδελφών από τη Βουλγαρία και καταδίκη σε ισόβια -όπως και πρωτόδικα- του άλλου έκλεισε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εν ψυχρώ δολοφονία του 46χρονου Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή έξω από το σπίτι του στη Βούλα στις 31 Οκτωβρίου του 2018. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο σήμερα έκρινε ένοχο τον 34χρονο, μικρότερο από τους δύο αδελφούς, που σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια ως ο δράστης που πυροβόλησε τον 46χρονο και έκρινε αθώο τον κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερο αδελφό του ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί ως συνεργός στη δολοφονία σε 10ετή κάθειρξη.

Οι δικαστές αρνούμενοι να αναγνωρίσουν ελαφρυντικό στον 34χρονο του επέβαλαν και πάλι ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία και επιπλέον ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα αδικήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο οι εφέτες ανέτρεψαν την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας κατά πλειοψηφία πως ο 38χρονος πρέπει να αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Στα δύο αδέλφια καταλογίζεται πως ήρθαν από το Χάσκοβο Βουλγαρίας για να εκτελέσουν συμβόλαιο θανάτου, με άγνωστο εντολέα, σε βάρος του 46χρονου επιχειρηματία συζύγου του μοντέλου Βικτωρίας Καρύδα. Ο 46χρονος Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας είχε δεχθεί σφαίρες από εννιάρι πιστόλι την ώρα που βγήκε από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας. Ο δράστης είχε ανοίξει πυρ εναντίον του και παρά την προσπάθεια του θύματος να διαφύγει, δεν σταμάτησε παρά όταν του έδωσε την χαριστική βολή.

Μετά την έκδοση της απόφασης ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος Γιάννης Μαρακάκης δήλωσε: «Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή απέδωσε τα αυτονόητα. Ο άνθρωπος που φαινόταν στο οπτικό υλικό να δολοφονεί τον Γιάννη Μακρή αποδείχτηκε ότι ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος. Για την κ. Καρύδα και τα παιδιά του, ζητούμενο είναι ακόμη το ποιος έστειλε τους δολοφόνους, ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί».

Η ίδια η χήρα του επιχειρηματία Βικτώρια Καρύδα είπε στους δημοσιογράφους: «Τον άνδρα μου δεν θα τον γυρίσει καμία απόφαση πίσω. Εγώ τον άνδρα μου θέλω».

