Πολιτική

Δήμος Ιάσμου: Παραιτήθηκε ο δήμαρχος Οντέρ Μουμίν

Ο δήμαρχος Ιάσμου είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, χαρακτηρίζοντας συνεργάτες τους και υπαλλήλους ως «γκιουλενιστές» και απομακρύνοντας τους.

Την παραίτησή του κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν. Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr ο δήμαρχος επικαλέστηκε λόγους υγείας, υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση.

Επί της ουσίας, ο δήμαρχος δεν ασκούσε τα καθήκοντά του τους τελευταίους μήνες, απουσιάζοντας από το Δημαρχείο, τα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά ακόμη κι από την πρόσφατη εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Τα τελευταία χρόνια είχε ανοίξει κόντρες με πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, συλλόγους και δημότες, προβάλλοντας αστοιχείωτες κατηγορίες δημόσια, ακόμη και περί σύστασης εγκληματικών οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε διαγράψει αντιδημάρχους και στενούς συνεργάτες του, κατηγορώντας τους ως «Γκιουλενιστές».

Μετά την παραίτηση, η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, το αυτοδιοικητικό του μέλλον παραμένει με ερωτηματικό.

