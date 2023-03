Οικονομία

Συνταξιούχοι – επίδομα προσωπικής διαφοράς: Ξεκίνησε η καταβολή του

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν. Από τι εξαρτάται το ύψος της ενίσχυσης.

Στην καταβολή του έκτακτου επιδόματος προσωπικής διαφοράς, ύψους 258 εκατ. ευρώ, προχωρούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Οι καταβολές θα γίνουν σταδιακά από σήμερα Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή, 31 Μαρτίου.

Δικαιούχοι του έκτακτου αυτού επιδόματος είναι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι, παράλληλα, έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων (καθαρό ποσό προ φόρου) έως 1.600 ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος προσωπικής διαφοράς είναι κλιμακούμενο από 200 ευρώ, 250 ευρώ έως και 300 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης και από το εάν κατά το προηγούμενο διάστημα ο συνταξιούχος είδε κάποιου είδους ωφέλεια από τις αυξήσεις που δόθηκαν.

300 ευρώ θα λάβει η πλειονότητα των συνταξιούχων και, συγκεκριμένα:

Συνταξιούχοι με ποσά από 800 ευρώ έως 1000 ευρώ, που δεν πήραν καθόλου αύξηση.

Συνταξιούχοι με ποσά έως 800 ευρώ, οι οποίοι έλαβαν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων, ύψους 250 ευρώ, αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση.

Συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 ευρώ έως 1.100 ευρώ, που, επίσης, δεν έλαβαν αύξηση, λόγω προσωπικής διαφοράς και είχαν μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

250 ευρώ θα λάβουν:

Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 ευρώ έως 1.600 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν αυξήσεις και είχαν μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75%, αλλά πήραν μικρότερη αύξηση έως 3,49%.

200 ευρώ θα λάβουν:

Συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 ευρώ έως 1.600, που έλαβαν αύξηση έως 3,49%.

Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση από 3,5% έως 6,9%.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Επίσης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι (δικαιούχοι και μη) της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα έχουν τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω ειδικής πλατφόρμας, που θα τεθεί σε λειτουργία αύριο στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην επιλογή: «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» για «συνταξιούχους». Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι: «Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης».

