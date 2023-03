Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Εκτός φυλακής ο μεσίτης που καταδικάστηκε για τον θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον άνδρα που σκότωσε τον Ζακ Κωστόπουλου στην Ομόνοια.

Εκτός φυλακής οριστικά ο μεσίτης που καταδικάστηκε με δεκαετή φυλάκιση, χωρίς αναστολή για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλο, σύμφωνα με ανάρτηση της δικηγόρου της οικογένειας Κωστόπουλου, Άννυς Παπαρούσου.

Στον μεσίτη είχε χορηγηθεί αναστολή από το Εφετείο, μόλις δύο μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση, οπότε και αποφυλακίστηκε.

Στην ανάρτηση της δικηγόρου αναφέρεται:

«Ο Άρειος Πάγος απέρριψε τη αναίρεση που άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην απόφαση της αποφυλάκισης του μεσίτη Χορταριά που κακοποίησε μέχρι θανάτου τον Ζαχαρία Κωστόπουλο.

Ο τελευταίος είχε τιμωρηθεί με ποινή δεκαετούς κάθειρξης χωρίς αναστολή.

Η αναστολή του χορηγήθηκε από ένα Μικτό Ορκωτό Εφετείο που συνεδρίασε στις 4/7/22, δύο μήνες μετά την απαγγελία της πρωτόδικης απόφασης.

Επί της ουσίας, δύο μήνες φυλακή εξέτισε ο ευνοημένος αυτός κατηγορούμενος.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την εχθρική διάθεση του ελληνικού δικαστικού συστήματος απέναντι στον αγώνα για απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης.

Έξι αρχικοί κατηγορούμενοι, δύο κατάδικοι, κανείς στη φυλακή.

Είθε το κριτήριο που εισήγαγε η απόφαση αυτή να εφαρμοζόταν και στα δικαστήρια που κρίνουν τις αναστολές εκτελέσεως ποινών των φτωχών, των ασθενών και των πολιτικών κρατουμένων».

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΠΟΑ για “Ιντεάλ” και “Άστορ”: δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μνημεία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Είχαν επαφές και με ποινικούς οι συλληφθέντες

Δολοφονία Μακρή: δεν “έσπασαν” τα ισόβια για τον δράστη