Δίκη Πισπιρίγκου - Αναισθησιολόγος: Δεν θα απολογηθώ που έκανα ανάνηψη παραπάνω

Η κατάθεση του αναισθησιολόγου γιατρού που έκανε ανάνηψη στην Τζωρτζίνα και οι "επιθέσεις" Κούγια.

"Δεν θα απολογηθώ που έκανα ανάνηψη περισσότερο από ότι ορίζει το πρωτόκολλο. Έπρεπε να εγκαταλείψω το παιδί; Έχω την συνείδηση μου ήσυχη" απάντησε ο αναισθησιολόγος του Καραμανδάνειου Ιωάννης Χασαπόπουλος στις αιτιάσεις της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου ότι παράτεινε την διαδικασία αν και γνώριζε για την ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη "για να καλυφθείτε".

Η κατάθεση του αναισθησιολόγου ξεκίνησε το πρωί και συνεχίστηκε με τις ερωτήσεις του συνηγόρου της 34χρονης κατηγορούμενης που σε αυτό το στάδιο της δίκης ενώπιον του ΜΟΔ ελέγχεται για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο έναν χρόνο πριν τελικά το παιδί δολοφονηθεί από τα χέρια της μητέρας του σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο κ. Κούγιας υπέβαλε ερωτήσεις στον κ. Χασαπόπουλο για την επί 50 λεπτά διάρκεια της ανάνηψης ζητώντας προηγουμένως από τον μάρτυρα να επιβεβαιώσει πως μετά από 10 λεπτά ανακοπής ο εγκέφαλος παθαίνει ανεπανόρθωτες βλάβες.

Μάρτυρας: Αν δεν υπάρξει παρέμβαση στα πρώτα λεπτά από την εμφάνιση συμπτωμάτων της ανακοπής, ναι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Για αυτό πρέπει άμεσα να ξεκινάει ΚΑΡΠΑ ακόμα και από κάποιον περαστικό.

Συνήγορος: Άρα η γιατρός στην περίπτωση της Ίριδας που σταμάτησε στα 30 λεπτά έκανε λάθος;

Μάρτυρας: Το πρωτόκολλο λέει όντως 30 λεπτά, αλλά δεν είναι δεσμευτικό. Εγώ δεν θα απολογηθώ που έκανα παραπάνω. Έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και έχω τη συνείδηση μου ήσυχη.

Συνήγορος: Για να καλυφθείτε τα κάνατε αυτά. Ξέρατε ότι ο εγκέφαλος έχει καταστραφεί.

Μάρτυρας: Κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και επειδή ήξερα ότι πέρασαν 10-20 λεπτά έπρεπε να εγκαταλείψω το παιδί;

Κατά την έναρξη της εξέτασης του αναισθησιολόγου από την υπεράσπιση ο κ. Κούγιας ρώτησε τον αναισθησιολόγο γιατί όταν η Τζωρτζίνα έπαθε ανακοπή έλειπε από το Νοσοκομείο αφού ήταν σε εφημερία.

Μάρτυρας: Είπα και πριν ότι ήμουν σε μικτή εφημερία. Δηλαδή σε ετοιμότητα στο σπίτι μου.

Συνήγορος: Αυτό καθορίζεται με κάποιο έγγραφο;

Μάρτυρας: Από το πρόγραμμα των εφημεριών.

Συνήγορος: Άρα αν το δικαστήριο ζητήσει το έγγραφο θα το αναγράφει;

Μάρτυρας: Ναι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου της 34χρονης ο γιατρός είπε πως δεν καθυστέρησε καθόλου από την στιγμή που ειδοποιήθηκε καθώς ήταν ήδη ντυμένος και το σπίτι του απέχει από το Καραμανδάνειο ούτε δύο χιλιόμετρα.

Συνήγορος: Όταν φτάσατε από την ώρα που παρκάρατε μέχρι να φτάσετε στο δωμάτιο πόση ώρα πέρασε;

Μάρτυρας: Σας είπα συνολικά σε 5 λεπτά ήμουν εκεί.

Συνήγορος: Ο κ. Δασκαλάκης μας είπε εδώ, ότι έφτασε πριν από εσάς στο νοσοκομείο και έκανε τουλάχιστον δέκα λεπτά να φτάσει.

Μάρτυρας: Δεν ξέρω τι έκανε ο κ. Δασκαλάκης και πότε ειδοποιήθηκε.

Συνήγορος: Εδώ μας είπε ότι μπήκαν οι γιατροί, άρχισαν την ΚΑΡΠΑ τον πήρε τηλέφωνο η κατηγορούμενη και μετά από 10 λεπτά αφού έφτασε, ήρθατε και εσείς. Τι λόγο έχει να πει ψέματα;

Μάρτυρας: Εμένα δεν μου ζήτησαν ποτέ κάποια ευθύνη. Αντίθετα η κατηγορούμενη έχει εκφραστεί θετικά για τη βοήθεια που είχε το παιδί. Είδαν την προσπάθεια. Ο κ. Δασκαλάκης λίγες μέρες μετά, έκανε μια χειρονομία που μου έκανε εντύπωση. Ανήμερα του Πάσχα, με πήρε τηλέφωνο για να μου ευχηθεί χρόνια πολλά για να με ευχαριστήσει. Αυτό με συγκίνησε και δεν το περίμενα.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.





