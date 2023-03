Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Ο Ίλον Μασκ “εκθρόνισε” τον Μπαράκ Ομπάμα

Από τον χώρο της μουσικής τα πρόσωπα που συμπληρώνουν το top-5 των λογαριασμών με τους περισσότερους ακολούθους.

Το «αφεντικό» του Twitter, ο Ίλον Μασκ, έχει πλέον τον λογαριασμό με τους περισσότερους ακολούθους στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, εκθρονίζοντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Τον λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία ακολουθούν σήμερα 133,08 εκατομμύρια χρήστες του Twitter, έναντι 133,04 εκατομμυρίων για τον πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου.

Μέσα σε λίγους μήνες από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά του Twitter, ο Ίλον Μασκ απέκτησε περισσότερους από 50 εκατομμύρια νέους ακολούθους.

Τον Φεβρουάριο ο ιστότοπος Platformer ανέφερε ότι ο Μασκ είχε πιέσει τους προγραμματιστές του Twitter να προωθήσουν τη διάδοση των μηνυμάτων του στην πλατφόρμα. Όπως ήταν φυσικό, η επιθυμία του έγινε πράξη, αφού χάρη σε τροποποιήσεις φίλτρων οι αναρτήσεις του Ίλον Μασκ διαδόθηκαν ευρέως, ανέφερε το δημοσίευμα.

Ο Ίλον Μασκ και ο Μπαράκ Ομπάμα απέχουν πολύ από τους «διώκτες» τους, τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ (113 εκατ. ακόλουθοι) και τις τραγουδίστριες Κέιτι Πέρι και Ριάνα με περίπου 108 εκατ. ακολούθους εκάστη, σύμφωνα με στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου Social Blade.

Το Twitter ανακοίνωσε ότι η μπλε πιστοποίηση θα αφαιρεθεί την 1η Απριλίου από τους χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί στη νέα συνδρομητική υπηρεσία Twitter Blue.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς τους υπαλλήλους της πλατφόρμας, ο Ίλον Μασκ ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η εκτιμώμενη αξία του Twitter ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν τα μισά από όσα πλήρωσε τον Οκτώβριο (44 εκατ. δολάρια) για να αποκτήσει τον έλεγχό της.

