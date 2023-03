Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα νότια προάστια της Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά που, πότε και για πόσο θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (2/4) στα νότια προάστια της Αττικής λόγω διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα λόγω διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Δρόμου Αντοχής «Attica Race 2023», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 10:30΄ έως 14:30΄, στο κατωτέρω οδικό δίκτυο, περιοχής των Δήμων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, ως εξής:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών - Σουνίου, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Κων/νου (Δέλτα Βάρκιζας) μέχρι τη χ/θ 52,000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Λ. Αθηνών - Σουνίου, στο τμήμα της από τη χ/θ 52,000 (Ανάβυσσος) μέχρι τη χ/θ 72,000 (Σούνιο), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Παράλληλα, την ίδια μέρα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα «Race For Autism Gr», κατά τις ώρες 08.30΄ έως 11.00΄, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα, από τη συμβολή της Λ. Κ. Καραμανλή με την οδό Ακτής έως τη συμβολή της Λ. Αθηνάς με την οδό Κρόνου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο ανωτέρω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ: Ποινική δίωξη στον Τραμπ για δωροδοκία πορνοστάρ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Σχηματάρι: Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

Σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή