Προμηθέας Πάτρας – ΑΕΚ: Πήραν την νίκη και τη διαφορά οι γηπεδούχοι

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι για 30 λεπτά, αλλά στο τέλος οι Αχαιοί δεν άφησαν περιθώρια στους «κιτρινόμαυρους».

Αποδίδοντας τα μέγιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πατρών υπερασπίστηκε την έδρα του, κάλυψε το -3 της ήττας του στον πρώτο γύρο και έβαλε... πλώρη για την τετράδα της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 85-72 της Ένωσης, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 11-9 και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την τέταρτη θέση (ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ στην 5η θέση). Στον αντίποδα, οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι προέρχονταν από τον θρίαμβο στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχασαν την ευκαιρία να πιάσουν Παναθηναϊκό (έχει αγώνα λιγότερο) και Περιστέρι στη δεύτερη θέση.

Ο Προμηθέας εξαργύρωσε το εξαιρετικό του τέταρτο δεκάλεπτο, όταν από το 60-60 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 30΄, απάντησε με επιμέρους σκορ 17-3 ξεφεύγοντας με +14 στο 37΄ και «κλειδώνοντας» την επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα του στο αχαϊκό ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Η εξαντλητική άμυνα των γηπεδούχων, που οδήγησε σε μπλακ άουτ την Ένωση, σε συνδυασμό με επιθετικές... ορέξεις των Κάουαν και Κόντιτ, οι οποίοι σημείωσαν τους 14 (από 7 ο καθένας) από τους 17 πόντους του επιμέρους σκορ, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας για τον Προμηθέα, που χωρίς να χάσει τη συγκέντρωση του δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Άντονι Κάουαν με 22 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ντάστιν Χοκ. Από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Ακίλ Μίτσελ και Κένι Γουίλιαμς, σημειώνοντας από 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-42, 60-60, 85-72

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Πουρσανίδης Γ., Τσολάκος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 22 (1), Ντάνγκουμπιτς 9 (1), Μουράτος 6, Χογκ 17 (1), Κουλμπόκα 9 (2), Κόντιτ 8, Τσαϊρέλης 2, Γκίκας 8 (2), Τόμασον 4.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Λεμάρ 4, Φλιώνης 7 (1), Γιάνκοβιτς 9, Μάιλς 6 (1), Γόντικας 6, Κόνιαρης 3 (1), Ξανθόπουλος 4, Οριόλα 4, Παπαδάκης 4, Γουίλιαμς 11 (2), Μίτσελ 11.

