Ρομποτική: Ξεκίνησε η παράδοση στα σχολεία της χώρας (εικόνες)

Με μαθητές του νηπιαγωγείου του Αμαρουσίου βρέθηκε το πρωί η Υπουργός Παιδείας. Η έκπληξή τους.

Μία διπλή έκπληξη περίμενε τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες του 5ου νηπιαγωγείου Αμαρουσίου: Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμεως βρέθηκε εκεί για την παράδοση των πρώτων πακέτων εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής. Συνολικά, 177.000 σετ ρομποτικής είναι προγραμματισμένο να παραδοθούν στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια όλης της επικράτειας και οι παραδόσεις άρχισαν από την περασμένη Δευτέρα. «Είχαμε τη χαρά σήμερα να δοκιμάσουμε αυτά τα νέα ρομποτάκια μαζί με τα παιδιά. Είναι από αυτές τις ημέρες που υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η επένδυση στην Παιδεία και πώς από την επένδυση που δίνουμε στα παιδιά από παρά πολύ νωρίς, χτίζουμε μια άλλη χώρα για το αύριο», δήλωσε η κα. Κεραμέως.

Οι μικροί μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, μέσα από την παρουσίαση του χειρισμού ρομπότ, είχαν την ευκαιρία να μετρήσουν τους παλμούς της καρδιάς, να μάθουν για την πορεία του ήλιου, να δώσουν φωνητικές εντολές και να λύσουν κουίζ. Εν τέλει, μέσω της ρομποτικής οι μαθητές στο νηπιαγωγείο αρχίζουν κατανοούν βασικές αρχές αλληλεπίδρασης. «Είναι ένας παρά πολύ καλός τρόπος για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών καθότι γίνεται με παιγνιώδη μορφή και αποτελεί πόλο έλξης για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία», τόνισε από τη μεριά της η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, Χρυσουλα Φράγκου. «Τα προϊόντα μας είδαμε να πιάνουν τόπο στα γέλια των παιδιών, στη χαρά, στο ενδιαφέρον τους. Είναι μια νέα μέθοδος η STEM και η ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι κάτι που έπρεπε να είχε ήδη γίνει και χαίρομαι που έγινε τελικά», σημείωσε ο Νίκος Τζουμάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας Polytech, που ανέπτυξε το σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Η ρομποτική έχει ήδη ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Ωστόσο, ο εξοπλισμός των σχολείων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά όργανα, δίνει νέα δυναμική και περισσότερες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους. Στο Δημοτικό, η ρομποτική εισάγει τα παιδιά στις βασικές αρχές Προγραμματισμού πριν την εισαγωγή τους στον Προγραμματισμό στο γυμνάσιο.

Το «παρών» στην παρουσίαση των νέων εκπαιδευτικών εργαλείων έδωσε και ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ο οποίος έκανε λόγο για μια «καινοτόμο πρωτοβουλία» και δήλωσε την ικανοποίησή του που ο δήμος πρωτοστατεί στον έγκαιρο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχει προβλεφθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, έργο στοχευμένης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ενώ ξεκινά άμεσα και έργο υποστήριξης -helpdesk- για ρομποτικά συστήματα, παράλληλα με την εγκατάσταση των συστημάτων στα σχολεία.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε και τους εκπαιδευτικούς και γι' αυτόν τον λόγο έχει προβλεφθεί ειδικό επιμορφωτικό υλικό, γραμμή υποστήριξης, προκειμένου ακριβώς να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής ρομποτικής», σημείωσε η υπουργός Παιδείας.

