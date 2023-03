Πολιτική

Θεσσαλονίκη: “Παρέμβαση” σε γραφείο βουλευτή της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέταξαν μπογιές και έγραψαν με σπρέι “Δολοφόνοι, 28/2“, αναφερόμενοι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Παρέμβαση με μπογιές και σπρέι στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, πραγματοποίησαν άγνωστοι το απόγευμα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, αφού μπήκαν στην πολυκατοικία που στεγάζεται το γραφείο, επί της οδού Τσιμισκή, πέταξαν κόκκινες μπογιές στον τοίχο και έγραψαν με σπρέι “Δολοφόνοι, 28/2“, αναφερόμενοι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σημειώνεται πως εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς εντός του γραφείου, σύμφωνα με το thestival.gr.

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη νέα τραμπούκικη επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου. Όσο και αν το επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι, κανέναν δεν εκφοβίζουν! Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλακιωτάκης για Ηγουμενίτσα: Κατατίθεται η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού

Ραγκούσης: Εξώδικο και πολιτική κόντρα για το σπίτι στην Πάρο

Κερκίνη: Νεκρά ψάρια στη λίμνη (βίντεο)