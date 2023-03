Κοινωνία

Σχηματάρι: Φωτιά σε εργοστάσιο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για διαδοχικές εκρήξεις.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε εργοστάσιο κοντά στο 65ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος Σχηματαρίου.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ειδών πυρόσβεσης.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από την Πυροσβεστική.

