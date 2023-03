Κοινωνία

ΟΣΕ: Τα νέα δρομολόγια των τρένων

Τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΣΕ. Η λίστα αναλυτικά.

O Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σε συνεργασία με όλους τους συνεργαζόμενους σιδηροδρομικούς οργανισμούς, εργάζεται με γνώμονα τη σταδιακή επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, με κύρια προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, εκτελούνται ήδη τα δρομολόγια:

Πειραιάς – Αθήνα – Αεροδρόμιο

Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο

Άνω Λιόσια – Κάντζα

Αθήνα – Χαλκίδα

Προαστιακός Πάτρας

Ολυμπία – Πύργος – Κατάκολο

Διακοφτό - Καλάβρυτα

Ικόνιο- Θριάσιο - Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (εμπορευματικό)

Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας -Προμαχώνας και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο (εμπορευματικό)

Με δεδομένο τον προγραμματισμό του Οργανισμού για την ασφαλή επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η υλοποίηση επιπλέον δρομολογίων, σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 πραγματοποιείται το πρώτο δρομολόγιο 882/887 Αθήνα – Καλαμπάκα – Αθήνα καθώς και το πρώτο IC στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 εντάσσονται το δεύτερο ΙC Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, τα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας στο τμήμα Πειραιάς-Μαγούλα-Πειραιάς, καθώς και το δρομολόγιο Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα.

Την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023 προστίθεται το τρίτο IC Αθήνα – Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα δρομολόγια στις γραμμές Λάρισα-Βόλος, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Θεσσαλονίκη-Λάρισα.

"Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη αποκατάσταση των δρομολογίων σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο με γνώμονα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού", καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΣΕ.