Τρομοκρατική οργάνωση στην Ελλάδα: Ενώπιον της Δικαιοσύνης οι συλληφθέντες

Σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή οι δύο τρομοκράτες που σχεδίαζαν "χτύπημα" στου Ψυρρή.

Σήμερα το μεσημέρι οδηγούνται στον Ανακριτή οι δύο συλληφθέντες ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης που σύμφωνα με τις αρχές επρόκειτο να χτυπήσει στόχο εβραϊκού και Ισραηλινού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο πακιστανικής καταγωγής κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να “στρατολογήθηκαν” με την υπόσχεση αδρής πληρωμής για ανθρώπινη απώλεια, από κλάδο των “Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης” . Στην δικογραφία αναφέρεται πως ηγετικό ρόλο στην υπόθεση έχει άγνωστος ο οποίος από το εξωτερικό φαίνεται να έδινε εντολές στους δύο. Η δίωξη για το πρόσωπο αυτό, αφορά τα αδικήματα της διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης και πρόκλησης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση (πλημμέλημα)

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ο ένας στην Ζάκυνθο και ο άλλος στην Σκάλα Λακωνίας, δεν έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρο και σήμερα αναμένεται να ζητήσουν τον διορισμό συνηγόρου που με εντολή του δικαστικού λειτουργού θα αναλάβει την εκπροσώπησή τους. Η διαδικασία σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να καθυστερήσει την έναρξη των απολογιών ώστε ο διορισθείς συνήγορος να ενημερωθεί για το υλικό της υπόθεσης.

