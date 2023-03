Κόσμος

Ινδία: Κατάρρευση πατώματος ναού - Δεκάδες νεκροί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ινδία. Πιστοί βρήκαν τραγικό θάνατο όταν υποχώρησε πάτωμα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης του πατώματος ινδουιστικού ναού στην πολιτεία Μάντια Πραντές της Ινδίας έφθασε τους 35 νεκρούς, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τριάντα πέντε άνθρωποι είναι νεκροί. Ένας ακόμη άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», δήλωσε δικαστικός λειτουργός στην Ίντορε, ο Ιλαγιαράτζα Τ., στο AFP.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ: Ποινική δίωξη στον Τραμπ για δωροδοκία πορνοστάρ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Σχηματάρι: Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

Σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή