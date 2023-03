Κοινωνία

Πέραμα - Μητέρα 6χρονης: είδα το παιδί ξαπλωμένο και τον 43χρονο να το χαϊδεύει σεξουαλικά (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας από το Πέραμα, για όσα καταγγέλλει σχετικά με την 6χρονη κόρη της, σε βάρος ενός άνδρα, με τον οποίο έκαναν “κολλητή” παρέα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Παρασκευής η μητέρα της 6χρονης, που όπως καταγγέλθηκε έπεσε θύμα ασέλγειας από 43χρονο, φίλο της μητέρας του παιδιού, μέσα σε αποθήκη επιχείρησης, στο Πέραμα.

Ερωτηθείσα από τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, η μητέρα της 6χρονης είπε ότι τον συλληφθέντα ως δράστη, που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, «τον γνωρίζω πέντε χρόνια. Κάναμε πολύ “κολλητή” παρέα. Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν μου είχε δώσει ποτέ δικαιώματα».

Σχετικά με το περιστατικό, περιέγραψε ότι «εκείνες τις ημέρες είχα την κορούλα μου με πυρετό. Γυρνώντας από το ΙΚΑ, η κόρη μου μου είπε να σταματήσουμε στο μαγαζί του, μιας και το σπίτι μας είναι κοντά. Του ζήτησα κάποια στιγμή ένα θερμόμετρο για να δω αν έχει πυρετό το παιδί και να φύγουμε για το σπίτι. Στον 43χρονο είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Μου είπε “εντάξει, παιδί μου, θα βάλω εγώ θερμόμετρο στο παιδί” και το πήρε μαζί του στην αποθήκη».

Συμπλήρωσε πως «μιλούσα στο τηλέφωνο με μια εξαδέλφη μου. Χρονομέτρησα ακριβώς δύο λεπτά. Πήγα στην αποθήκη και είδα την κόρη μου ξαπλωμένη και εκείνον να την χαϊδεύει. Ήταν χάιδεμα ακατάλληλο για παιδί, ήταν σεξουαλική παρενόχληση».

«Ταράχτηκα, γιατί είδα μέσα στο συρτάρι του γραφείου του ένα όπλο. Κοπάνησα το πόδι μου με δύναμη και μπήκα μέσα. Μίλησα στην κόρη μου και δεν απαντούσε. Αυτός σήκωσε τα χέρια ψηλά και μου είπε “το θερμόμετρο ψάχνω, τι έπαθες;”. Του είπα ότι “το παιδί μου ψήνεται στον πυρετό και πρέπει να το πάρω και να φύγουμε” ως δικαιολογία για να μπορέσουμε να φύγουμε», σημείωσε η μητέρα της 6χρονης.

Συνέχισε αναφέροντας ότι δεν έκανε αμέσως καταγγελία, εξηγώντας ότι «Περίμενα με την μητέρα μου, για να σχολάσει ο πατριός μου από την δουλειά, για να πάμε να τον καταγγείλω. Το παιδί ήταν ταραγμένο και μου έλεγε “μαμά, με έπιανε σε σημεία που δεν έπρεπε”».

Κληθείσα να σχολιάσει αναφορές πως έχει ασκηθεί δίωξη και σε βάρος της για συνέργεια, είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο, δεν έχει λάβει σχετικό έγγραφο από την Δικαιοσύνη και πως διάβασε σχετική αναφορά στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως «Σας ορκίζομαι ότι ποτέ δεν μου είχε δώσει δικαιώματα, αλλιώς δεν θα το πήγαινα το παιδί. Είμαι μια μητέρα που μεγαλώνω το παιδί μόνη μου και το έχω πάντα μαζί μου».

