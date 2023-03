Υγεία - Περιβάλλον

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας

Σφοδρή επίθεση κατά του αναισθησιολόγου, μια ημέρα μετά την κατάθεση του στο δικαστήριο, εξαπέλυσε ο συνήγορος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου.

«Ένας από τους υπαίτιους της τετραπληγίας που υπέστη η Τζωρτζίνα ήταν ο κ. Χασαπόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Μάνο Δασκαλάκη έφθασε στο νοσοκομείο μετά από εκείνον, ο οποίος έφθασε σε περίπου 10 λεπτά από την στιγμή που τον ενημέρωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου για την ανακοπή της Τζωρτζίνας», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο συνήγορος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου, Αλέξης Κούγιας, σχολιάζοντας την κατάθεση του αναισθησιολόγου στο δικαστήριο.

«Οι ειδικευόμενοι που ήταν στο νοσοκομείο, δεν έκαναν όσα έπρεπε βάσει πρωτοκόλλου. Τα πρώτα 10 λεπτά δεν έγινε διασωλήνωση, δεν χορηγήθηκε οξυγόνο στο παιδί, δεν μπήκε σε μόνιτορ το παιδί, κάτι που επίσης πρέπει να γίνει από τον αναισθησιολόγο», συνέχισε ο ποινικολόγος.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου προσέθεσε ότι «το παιδί ήταν τετραπληγικό ήδη στα πρώτα δέκα λεπτά. Κανένα θαύμα δεν έκαναν για να σωθεί το παιδί, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο. Προσπαθούσε να διασώσει την ευθύνη του με όσα είπε στο δικαστήριο. Έχει γίνει ενορχηστρωμένη προσπάθεια για να μην αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Γιατί να φύγει από το νοσοκομείο και να πάει στο σπίτι του ο αναισθησιολόγος, ενώ έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο;».

«Είπε ότι έκανε 2,5 λεπτά να φθάσει στο νοσοκομείο, ενώ συνεργάτης μου χρονομέτρησε την διαδρομή και μου είπε ότι απόγευμα καθημερινής, που δεν έχει τόση κίνηση, έκανε 11 λεπτά να φθάσει στο Καραμανδάνειο, από το σπίτι που αναφέρει ο γιατρός», κατέληξε ο κ. Κούγιας.

Σε γραπτή δήλωση του Αλέξη Κούγια για την κατάθεση του αναισθησιολόγου, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Χθες εξετάστηκε ως μάρτυρας ο κ. Ι.Χ. , ο οποίος, ενώ ήταν εφημερεύων αναισθησιολόγος στις 11.4.2021, όταν η αείμνηστη Τζωρτζίνα έπαθε ανακοπή στο Καραμανδάνειο, ευρίσκετο κατά τους ισχυρισμούς του στο σπίτι του, το οποίο ευρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή της Πάτρας σε απόσταση 4 χλμ από το Καραμανδάνειο και που σύμφωνα με το google χρειάζεσαι 7-9 λεπτά, για να φτάσεις με άδεια την πόλη στο νοσοκομείο (σημειωτέον ότι ήταν απόγευμα Κυριακής που η κίνηση στην Πάτρα έχει χαρακτηριστικά μποτιλιαρίσματος, ειδικά στη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις), εάν πράγματι ήταν στο σπίτι του, διότι εμείς το αμφισβητούμε, αφού σύμφωνα με τον κύριο Δασκαλάκη και τα όσα κατέθεσε στο Δικαστήριο, ο ιατρός έφτασε τουλάχιστον 10 λεπτά μετά την ανακοπή της Τζωρτζίνας, για να ενεργήσει τη διαδικασία της ανανήψεως, την οποία κανείς άλλος δεν είναι αρμόδιος να ενεργήσει (η διαδικασία περιλαμβάνει διασωλήνωση του ασθενούς, χορήγηση οξυγόνου μέσω AMBU, χορήγηση αδρεναλίνης και αναισθητικών φαρμάκων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κεταμίνη, τοποθέτηση μόνιτορ, χρήση απινιδωτή ως ύστατη προσπάθεια), ενώ αυτός ισχυρίστηκε ότι δήθεν έφτασε στο νοσοκομείο μέσα σε δυόμισι λεπτά, ότι έκανε μια ηρωική προσπάθεια, η οποία διήρκεσε 55 λεπτά, και έτσι κατάφερε να επαναφέρει στη ζωή μαζί με τους υπολοίπους ιατρούς και νοσηλευτές την αείμνηστη Τζωρτζίνα και ότι αυτό είναι ένα ιατρικό θαύμα και μάλιστα όλα αυτά τα έλεγε δήθεν συγκινημένος και συγκλονισμένος, ενώ αναφέρθηκε σε διάφορα sites ότι η κατάθεσή του δήθεν συγκλόνισε το Δικαστήριο.

Η αλήθεια όμως είναι ότι κανένα Δικαστήριο δεν συγκλονίστηκε, παρά μόνο ο ίδιος, ο οποίος προσπάθησε να δώσει έναν λυρικό χαρακτήρα στην κατάθεσή του και μάλιστα έφτασε στο Δικαστήριο συνοδευόμενος από Δικηγόρο (αλήθεια γιατί;), ενώ στις ερωτήσεις του κου Κούγια εάν η διαδικασία της ανανήψεως πρέπει να διαρκεί μέχρι 30 λεπτά, όπως αναφέρουν όλα τα βιβλία, κι εάν στα δέκα λεπτά ο ασθενής που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς, δεν επανέλθει, έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι πράγματι αυτή είναι η αλήθεια και στην ερώτηση, αφού γνώριζε αυτή την αλήθεια, γιατί συνέχισε τη διαδικασία ανανήψεως, γνωρίζοντας ότι το παιδί ήταν ήδη τετραπληγικό, και στο ερώτημα αν είχε σημασία το κάθε δευτερόλεπτο καθυστερήσεως της διαδικασίας της ανανήψεως, όπου σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς αυτή η καθυστέρηση ήταν μεγαλύτερη των 15 λεπτών, ο κ. μάρτυρας προσπαθούσε να μην απαντήσει και απαντούσε διάφορα μισόλογα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τις ερωτήσεις, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην απαντά και να μην ενημερώνονται έτσι ούτε οι τακτικοί Δικαστές, ούτε η κα Εισαγγελέας, ούτε οι Ένορκοι, αλλά ούτε και εμείς. Αυτή την ενημέρωση θα την κάνουμε κάθε μέρα, ώστε στο τέλος, όταν θα εκδοθεί η απόφαση, όλοι να είναι ενημερωμένοι».

Νωρίτερα, η εκπομπή είχε προβάλλει δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Κούγιας αργά το απογευμα της Πέμπτης, μετά την λήξη της ακροματικής διαδικασίας.

Όσα υποστηρίζει ο συνήγορος της κατηγορούμενης για την δολοφονία και για προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του πρωτότοκου παιδιού της, της Τζωρτζίνας, σχετικά με την στάση των ιατρών, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τον δικηγόρο του Μάνου Δασκαλάκη, όσο και απο εκπροσώπους των ιατρών.





