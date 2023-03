Τοπικά Νέα

ΕΠΑΛ: Εξωσχολικοί τραυμάτισαν καθηγήτρια εν ώρα μαθήματος

Νεαροί "μπούκαραν" σε τάξη εν ώρα μαθήματος και τραυμάτισαν καθηγήτρια.

Καθηγήτρια καταγγέλλει ότι δύο νεαροί - πιθανότατα εξωσχολικοί - εισέβαλαν σε αίθουσα σχολείου, την ώρα που παρέδιδε μάθημα, κι όταν τους ζήτησε να αποχωρήσουν εκείνοι κλώτσησαν την πόρτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην κοιλιά.

Σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε η 62χρονη εκπαιδευτικός, το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Η ίδια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από το Αστυνομικό Τμήμα Ευσόμου - Κορδελιού διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

