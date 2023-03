Κοινωνία

Τέμπη - Κωνσταντινίδης: ο χαμός της πολύτεκνης συζύγου και η “οργή” για τους μηχανοδηγούς (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τον θάνατο της συζύγου του, τις ευθύνες και τις έρευνες. Τι επισημαίνει για τους εργαζόμενους στα τρένα που συνεχίζουν τα δρομολόγια.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχασε την σύζυγο του, Βασιλική, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Εμφανώς συγκινημένος, ο χαροκαμένος πολύτεκνος πατέρας, είπε πως με την άτυχη σύζυγο του ήταν μαζί 31 χρόνια και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά, ηλικίας σήμερα από 30 έως 20 ετών, καθώς και 1 εγγόνι.

«Περισσότερα χρόνια είμασταν μαζί, παρά χώρια. Η απώλεια είναι κάτι που θα σβήσει μόλις φύγω από την ζωή. Βρίσκουμε δύναμη για να συνεχίσουμε, από τους ανθρώπους δίπλα μας. Αυτό που μας πονάει πιο πολύ, είναι να βρούμε δικαιοσύνη. Είναι στιγμές που είσαι καταρρακωμένος, δεν θες να μιλήσεις σε κανέναν, βάζεις τα κλάματα. Υπάρχουν και στιγμές που γελάς», είπε απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα, ενώ σημείωσε πως γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί σύλλογος από συγγενείς θυμάτων και από διασωθέντες επιβάτες του μοιραίου τρένου.

Όπως ανέφερε, «η Βασιλική άφησε ισχυρή παρακαταθήκη. Το πιο μεγάλο είναι η πληθωρικότητα που είχε ως άνθρωπος που δεν μπορούμε πέντε άτομα της οικογένειας να το φθάσουμε ούτε στο μικρό της δαχτυλάκι. Εγώ όσο καλός και να είμαι δεν μπορώ να καλύψω το κενό, στα παιδιά λείπει η μητέρα τους».

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις για την διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε «νομίζω ότι γενικά όλο το κομμάτι είναι επιφανειακό, βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος, βλέπουμε το δυστύχημα στα Τέμπη ως μεμονωμένο γεγονός και προσπαθούμε να τιμωρήσουμε για το συγκεκριμένο μόνο θέμα. Το δυστύχημα θα γινόταν είτε ήταν αυτός ο σταθμάρχης ή άλλος είτε ήταν αυτός ο επιθεωρητής του ή άλλος. Κάποια στιγμή θα γινόταν, από τύχη βγήκαν ζωντανοί όσοι ταξίδευαν με το τρένο».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε πως «το τρένο εμένα μου θυμίζει ένα φέρετρο, όποιος μπαίνει μέσα θα οδηγηθεί εκεί που σε πάει το φέρετρο. Άντε εμείς θα πάμε μια φορά τον μήνα. Οι υπάλληλοι και οι μηχανοδηγοί πως μπαίνουν μέσα; Πως εμπιστεύονται αυτές τις ράγες για να κάνουν το ταξίδι του θανάτου; Οι πρώτοι που έπρεπε να παραιτηθούν είναι όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτά τα δρομολόγια».

Αμέσως μετά, διάβασε ένα κείμενο με σκέψεις που έχει καταγράψει σε χαρτί, αναφορικά με το δυστύχημα στα Τέμπη:

Αμέσως μετά, στην εκπομπή προβλήθηκε η συνέντευξη μιας γιαγιάς που θρηνεί για την εγγονή που έχασε στο δυστύχημα των Τεμπών:

