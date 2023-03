Κοινωνία

Τρομοκρατία: Οι Πακιστανοί, το Εβραϊκό Μουσείο και η αλλαγή σχεδίων για το “χτύπημα”

Ετοίμαζουν "χτύπημα" και στο Εβραϊκό Μουσείο στην Πλατεία Συντάγματος. Πώς άλλαξε το αρχικό σχέδιο.

Επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο στο Σύνταγμα περιλάμβανε το αρχικό σχέδιο των Πακιστανών τρομοκρατών, που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στο τρομοκρατικό δίκτυο που εξάρθρωσαν ΕΛ.ΑΣ και ΕΥΠ. Τα σχέδια τους όμως άλλαξαν εξαιτίας της αυξημένης αστυνόμευσης που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και έτσι εναλλακτικά επέλεξαν το εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή, σύμφωνα με ρεπορτάζ των της εφημερίδας "Τα Νέα", επικαλούμενη τη δικογραφία της υπόθεσης.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα ανώνυμο μέιλ που στάλθηκε στις κρατικές υπηρεσίες τον Νοέμβριο στο οποίο υπήρχε υπόδειξη για το ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο, όπου εργαζόταν ένας από τους υπόπτους, καθώς και στοιχεία για τον 30χρονο ομοεθνή και καθοδηγητή τους με το όνομα Αμπάς που φέρεται να βρίσκεται στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα υπήρχαν αποστολές μικρών χρηματικών ποσών σε συγγενείς των εμπλεκομένων στο Πακιστάν από τον συντονιστή τους. Ακόμα σε διαλόγους αναδεικνύεται ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν προσεγγίσει Αλβανό για να συμμετέχει σε δολοφονίες Ισραηλινών εκτός της συναγωγής του Ψυρρή, κάτι το οποίο εκείνος αρνήθηκε, απαντώντας ότι κάνει χτυπήματα μόνο με μαχαίρι.

Τι λέει για τη δικογραφία ο συνήγορος των Πακιστανών συλληφθέντων

Οπως εξήγησε, μιλώντας στην "Κ" ο δικηγόρος Ηρακλής Στάβαρης, ο οποίς εκπροσωπεί τους συλληφθέντες το κατηγορητήριο και η δικογραφία βασίζονται αποκλειστικά στο ιστορικό επικοινωνιών μεταξύ των τριών κατηγορούμενων κυρίως μέσω των εφαρμογών WhatsApp και Viber, με την Αντιτρομοκρατική πάντως να προχωρά σε έρευνα και σε λογαριασμούς που διατηρούσαν στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, ακόμα και το Tik Tok.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής ξεκίνησε κατόπιν ενός email που έφτασε στην υπηρεσία και στο οποίο αναφερόταν ότι οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες τα στοιχεία των οποίων υπήρχαν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχεδίαζαν να επιτεθούν στο Chabab House της οδού Αισώπου.

Οι πρώτες επικοινωνίες που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίζονται τον Νοέμβριο του 2022 όταν ο πολίτης Πακιστάν που διαφεύγει τη σύλληψη και βρίσκεται στο Ιράν ζητάει από τον ομοεθνή του που ζει και εργάζεται στη Ζάκυνθο να του στείλει φωτογραφίες από την εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα.

Στις πρώτες επικοινωνίες δεν του αποκαλύπτει τα ακριβή σχέδιά του αλλά του ζητάει να επισκεφθεί και να φωτογραφίσει εξωτερικά τον χώρο, στέλνοντάς του μάλιστα ακριβής συντεταγμένες προκειμένου να μπορέσει να εντοπίσει το μέρος. «Σου έχω μια δουλειά» φέρεται να του γράφει σε ένα από τα πρώτα μηνύματα.

Ο υπήκοος Πακιστάν που εργαζόταν ως εργάτης γης στη Ζάκυνθο και έμενε μαζί με ομοεθνείς του σε σπίτι στην περιοχή του Λαγανά κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα την περίοδο των Χριστουγέννων. Εβγαλε πράγματι φωτογραφίες του εβραϊκού εστιατορίου τις οποίες απέστειλε στον συνομιλητή του στο Ιράν και επέστρεψε στη Ζάκυνθο.

Ο τελευταίος φέρεται να αποκάλυψε τα πραγματικά σχέδιά του τον Ιανουάριο, περίοδο κατά την οποία ο συλληφθείς υπήκοος Πακιστάν επέστρεψε από τον Λαγανά όπου διέμενε στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Στάβαρη σε ορισμένες από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες φαίνεται ότι ο εντολέας του εκφράζει αντιρρήσεις για το σχέδιο επίθεσης προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και επομένως θα είναι δύσκολο να διαφύγει μετά την επίθεση. Ο φυγόποινος υπήκοος Πακιστάν που βρίσκεται στο Ιράν φέρεται να ζητά από τον συνομιλητή του να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση ως αποδεικτικό υλικό.

Ο κ. Στάβαρης επισημαίνει ότι στη δικογραφία υπάρχει μήνυμα στο οποίο ο κρατούμενος Πακιστανός εμφανίζεται να λέει στον φερόμενο ως «ηθικό αυτουργό» της σχεδιαζόμενης επίθεσης ότι αντί να του στείλει εικόνες των τραυματιών θα σφάξει μια κατσίκα και του στείλει φωτογραφίες με τα αίματα του ζώου.

Αλβανός ποινικός

Στο ερώτημα εάν ο εντολέας του αποπειράθηκε να στρατολογήσει και άλλα άτομα για να μετάσχουν στην επίθεση ο κ. Στάβαρης επιβεβαίωσε επικοινωνίες του αλλοδαπού με Αλβανό ποινικό. Ο τελευταίος φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να δολοφονήσει ένα συγκεκριμένο άτομο λέγοντάς του ότι «αυτή είναι η δουλειά μου».

Εκφράζει ωστόσο αντιρρήσεις να φέρει σε πέρας μια τυφλή επίθεση κατά του εστιατορίου και τελικά αρνείται να εμπλακεί σε ένα σχέδιο επίθεσης το οποίο -σύμφωνα με τον κ. Στάβαρη- παρομοιάζει με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι.

Ο δεύτερος συλληφθείς που εργαζόταν στη Σπάρτη φέρεται να μετείχε στην κατόπτευση του εστιατορίου – συναγωγής κατόπιν υπόδειξης του συγκατηγορούμενού του. Η ανάμειξή του στην υπόθεση προέκυψε σε δεύτερο χρόνο από την επεξεργασία των μηνυμάτων που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του βασικού υπόπτου, που ηγείτο των διαπραγματεύσεων με τον αλλοδαπό στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον κ. Στάβαρη, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς που προσήχθησαν ως ύποπτοι αλλά τελικά δεν διώκονται για την υπόθεση είναι συγκάτοικοι του Πακιστανού στο σπίτι στο Λαγανά. Αν και ορισμένοι εμφανίζονται να φωτογραφίζονται με όπλα, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε -άμεσα τουλάχιστον- ανάμειξή τους στο σχέδιο επίθεσης στη συναγωγή.

