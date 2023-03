Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Η Σελήνη είναι στον Λέοντα, αυτό σημαίνει μια τάση για εμάς τις γυναίκες να θέλουμε να ντυθούμε καλά, να βάλουμε κάτι παραπάνω, όπως έχει κάνει η Μαρία», είπε η Λίτσα Πατέρα, συνομιλώντας με την Μαρία Κορινθίου, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή, στον ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος ανέφερε ότι «μέσα σε όλα αυτά που ενδεχομένως να συμβούν, υπάρχει μια ωραία όψη του Άρη με τον Κρόνο, που είναι όψη δημιουργίας».

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε ότι «η Αφροδίτη κάνει τα κολπάκια της, με γνωριμίες που έρχονται και φεύγουν».

Ακόμη, ανέφερε ότι ο Άρης βρίσκεται σε μια όψη που ωθεί κινήσεις που γίνονται, όμως «δεν διατυμπανίζονται».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

