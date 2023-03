Life

Heaven - Νατάσα Θεοδωρίδου: η ανανέωση συμβολαίου, ο Φοίβος και ο “Χάρτης” (βίντεο)

Τι είπε αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τους άνδρες στην ζωή της, τις κόρες της, τις προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά και την πρωτοπορία της ως η πρώτη τραγουδίστρια που “τράπαρε” στην Ελλάδα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Νατάσα Θεοδωρίδου, με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου της με την δισκογραφική εταιρεία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, «Heaven Music», για ακόμη 3 δίσκους.

Όπως είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, «είναι πλέον δοκιμασμένη η σχέση μας με την Heaven, μετράει σχεδόν 7 χρόνια».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το κατά πόσο τον προσεγγίζουν οι άνδρες, λέγοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι «δεν με προσεγγίζουν εύκολα, όμως θα πω ότι μια χαρά με πλησιάζουν αυτοί που πρέπει να με πλησιάσουν».

«Έχω ισορροπημένη σχέση κατά 99% με τις κόρες μου. Δεν χρειάσθηκε να κάνω πολύ αγώνα, γιατί ήταν καλά τα παιδιά μου», απάντησε η τραγουδίστρια.

Για την τραπ μουσική, η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε «Μου αρέσει πάρα πολύ η τραπ μουσική, γιατί έχει vibes για να χορεύεις. Σε ότι αφορά τα λόγια, αν τα πάρεις και τους δώσεις ακριβή ανάλυση, είμαστε όλοι χαμένοι από χέρι. Το 1997 έχω κάνει εγώ πρώτη τραπ, γιατί μιλούσα στο «Μη γυρίσεις ξανά», τράπαρα».

«Μου έχουν γίνει προτάσεις για όλους τους τίτλους στην τηλεόραση., δεν με βλέπω κάπου εκεί μέσα. Άλλωστε, έχω το κανάλι μου στο YouTube», είπε μετά από σχετική ερώτηση, ενώ αναφέρθηκε και στην σχέση της με τα social media και τους ακολούθους της.

Όπως επεσήμανε, «Μεγάλη κατάκτηση της ζωής μου είναι η ελευθερία, να κάνω ότι θέλω και όποτε θέλω, δεν χρωστάω και δεν μου χρεωστάει κανείς».

Τέλος, είπε και έναν στίχο από το καινούριο τραγούδι της, με τίτλο «Χάρτης», σε στίχους και μουσική του Φοίβου:

