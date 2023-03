Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν νιώθει τα προβλήματα των πολιτών (εικόνες)

Ολομέτωπη επίθεση προς την Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την επίσκεψη του στο Άργος.

Περιοδεία στην αγορά του Άργους πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες για την κατάσταση στην αγορά και την ακρίβεια, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Μετά την περιοδεία του στην αγορά του Άργους ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση, οι υπουργοί της και ο πρωθυπουργός ασχολούνται με την τοξικότητα, τον διχασμό, γιατί δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Δεν νοιώθουν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στους πολίτες για να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και απαντήσεις στα μεγάλα τους προβλήματα.

Η ακρίβεια έχει μετατρέψει την καθημερινότητα σε ένα Γολγοθά. Το εισόδημα δεν βγαίνει μετά την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Το αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας κυριαρχεί στην πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η πλειοψηφία των πολιτών πια καταλαβαίνει ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι ποιο κόμμα αλλά ποια μέρα θα μας ξημερώσει. Θα συνεχίσουμε να βουλιάζουμε ή θα αλλάξουμε; Και η προϋπόθεση της πολιτικής αλλαγής είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Γι αυτό και εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση σημαίνει από την επόμενη μέρα ένα σχέδιο, ώστε να έχουμε αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ισχυρό κοινωνικό κράτος, αποτελεσματικό, δίπλα στον πολίτη. Με ένα νέο ΕΣΥ, με ασφάλεια και προστασία για όλους, Και με περισσότερη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη παντού. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Αυτό είναι το όραμά μας. Και θα το κάνουμε πράξη με την ψήφο των πολιτών».

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας απηύθυνε σύντομη ομιλία σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην αγορά του Άργους για να τον υποδεχθεί:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την υποδοχή σας. Και θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως του τι λένε και τι γράφουν οι μετρήσεις, εγώ βλέπω την μοναδική μέτρηση, που είναι η επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος πια λέει ένα πράγμα. Λέει ως εδώ!

Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με αριστερά, ούτε με δεξιά, ούτε με κέντρο. Έχει να κάνει με τη ζωή μας και με την καθημερινότητά μας. Την αδικία δεν την ανέχεται, ούτε ο αριστερός, ούτε ο δεξιός, ούτε ο κεντρώος. Άρα λοιπόν ο στόχος μας πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε εκείνη την ελπίδα, που λείπει από την μεγάλη πλειοψηφία, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι μπορούμε με εντιμότητα, με σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα να δημιουργήσουμε μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο, με δικαιοσύνη, περισσότερη δικαιοσύνη.



Καταλαβαίνω ότι αυτό το συναίσθημα που επικρατεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι ένα συναίσθημα που λέει “Φτάνει πια. Ως εδώ”. Γιατί; Γιατί βλέπουμε ότι η ζωή μας γίνεται μέρα με τη μέρα δυσκολότερη, ότι η μεγάλη πλειοψηφία δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Το εισόδημα σώνεται στην τρίτη εβδομάδα. Οι τιμές έχουν ανέβει στο θεό. Αυξήσεις στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ, αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης.



Μας έλεγαν ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Ναι, αλλά η αισχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι ελληνική. Διότι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η κρίση της ακρίβειας, αλλά μονάχα η Ελλάδα είναι πρώτη στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρική σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη και έχουμε τις υψηλότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ, την ίδια στιγμή που έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς, με εξαίρεση τη Βουλγαρία.

Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύω απαιτεί σήμερα η ελληνική κοινωνία – αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι – όλοι, σας το λέω με έμφαση αυτό, αυτό που απαιτεί είναι περισσότερη δικαιοσύνη. Και εμείς λέμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια ουσιαστική αλλαγή, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Μια αλλαγή στην καθημερινότητα, στη ζωή μας. Η πολιτική αλλαγή θα πρέπει να συνάδει με μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών.



Πολιτική αλλαγή θα έρθει μονάχα αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Και ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος. Όχι ένα κράτος που είναι φόβητρο για τον πολίτη, όχι ένα κράτος που γεμίζει ανασφάλεια διότι είναι απαξιωμένο. Και δυστυχώς το είδαμε αυτό με τον πιο τραγικό τρόπο στα Τέμπη. Αλλά ένα κράτος που θα είναι δίπλα στον πολίτη, με ένα ισχυρό σύστημα Υγείας, ώστε όταν βρεθούμε στην ανάγκη να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης, και προοπτική για τους νέους ανθρώπους. Που είναι το μέλλον αυτό του τόπου. Ένα μέλλον που δυστυχώς το απαξιώνουμε διαρκώς.

Λέτε να λογοδοτήσουν. Οι πολιτικοί λογοδοτούν στην κάλπη και αυτοί που θα τους κρίνουν είστε εσείς. Είναι οι πολίτες που θα δώσουν την ετυμηγορία τους. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Θα δώσουμε την δυνατότητα όμως, και ερχόμαστε την επόμενη ημέρα για να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε. Όχι για να εκδικηθούμε. Αλλά για να βάλουμε κανόνες. Κανόνες ισονομίας, κανόνες αξιοκρατίας, κανόνες λογοδοσίας. Σε αυτό το πελατειακό, ρουσφετολογικό κράτος που χτίσανε 40 χρόνια. Σε αυτό το κράτος και σε αυτό το πολιτικό σκηνικό της οικογενειοκρατίας. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι κυβερνάνε, οι ίδιες οικογένειες.

Εμείς θα έρθουμε να δώσουμε μια προοπτική ισονομίας, αξιοκρατίας, λογοδοσίας. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Και βεβαίως, όταν λέμε δικαιοσύνη παντού εννοούμε και δικαιοσύνη στη Δικαιοσύνη. Και στην Δικαιοσύνη θέλουμε δικαιοσύνη».

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, αναφέρεται «Αυτό που ονομάζει ο κ. Τσίπρας «προοδευτική» κυβέρνηση συνεργασίας είναι σίγουρο ότι θα βυθίσει τη χώρα στην αστάθεια, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και την ανέχεια. Με ανακυκλωμένα πολιτικά προϊόντα τίποτα νέο, τίποτα δυναμικό, τίποτα δημιουργικό δεν μπορεί να φέρει ο κ. Τσίπρας.

ΥΓ: Το να κατηγορεί την ΝΔ για τοξικότητα ο άνθρωπος που ανήγαγε τον πολακισμό σε επίσημη ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόκληση στη νοημοσύνη των Ελλήνων».

