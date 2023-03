Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τουρκία: Εγκρίθηκε η ένταξη της Φινλανδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πέρασε” από την τουρκική Βουλή η σχετική διάταξη. Τι ανέφεραν βουλευτές για το “μπλόκο” στην Σουηδία.

Το νομοσχέδιο για την έγκριση του πρωτοκόλλου για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πέρασε χθες το βράδυ η τουρκική εθνοσυνέλευση με 276 ψήφους υπέρ, πριν διαλυθεί για τις εκλογές της 14ης Μαΐου.

«Καλώς ήλθατε στο ΝΑΤΟ», ήταν η πρώτη αντίδραση του Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος AKP.

Ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ουνάλ Τσεβικόζ δήλωσε «Θα ήθελα να ελπίζω πως το γεγονός ότι δεν εγκρίνεται σήμερα η Σουηδία μαζί με τη Φινλανδία δεν προκαλεί δυσαρέσκεια στον σουηδικό λαό» και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μια εξέλιξη που δεν θα βλάψει τη φιλία μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας, θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη και η Σουηδία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Διότι, τα τελευταία δέκα χρόνια, η Σουηδία ήταν ένα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία έδειξε τον μεγαλύτερο αγώνα για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερασπίστηκε περισσότερο την Τουρκία. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το φιλοκουρδικό κόμμα HDP δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος, Χισιάρ Οζσόι είπε: «Ποτέ δεν ψηφίζουμε ‘ναι’ σε μια στρατιωτική συμφωνία, λέμε πάντα ‘όχι’. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό σε μια στρατιωτική συμφωνία. Μέχρι στιγμής τους καταψηφίζαμε όλους. Αλλά αυτή τη φορά αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε σε αυτήν την ψηφοφορία, επειδή θεωρήσαμε νόμιμες τις ανησυχίες της Φινλανδίας για την ασφάλεια και δεν θέλαμε να πούμε ούτε ‘όχι’».

Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση του AKP δυστυχώς μετέτρεψε το δικαίωμα του βέτο στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σε εργαλείο εκβιασμού και απειλής. Δεν το εγκρίνουμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές. Θεωρούμε άσχημο, λάθος και παράνομο το παζάρι να πούμε ‘ναι’ στην ένταξη στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για την έκδοση Κούρδων και αντιπολιτευόμενων συγγραφέων, πολιτικών και δημοσιογράφων σε αυτές τις χώρες στην Τουρκία με το όνομα ‘τρομοκράτες’. Η κυβέρνηση του AKP αναγκάζει τη Σουηδία να παραβιάζει τόσο το εθνικό της δίκαιο όσο και το διεθνές δίκαιο».

Εκ μέρους του Κόμματος IYI, ο αναπληρωτής πρόεδρος και εκπρόσωπος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Αχμέτ Καμίλ Εροζάν ανέφερε πως «αν η Τουρκία δεν είχε γίνει μέλος του ΝΑΤΟ το 2023 του 21ου αιώνα και είχαμε υποβάλει αίτηση σήμερα, η ένταξη μας θα είχε συζητηθεί γιατί δεν τηρούσαμε όλα αυτά τα κριτήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Εκλογές: Ο Βασίλης Καρράς, η υποψηφιότητα και η δυσαρέσκεια (βίντεο)

Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε παιδότοπο: Αποζημίωση ζητούν οι γονείς

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας