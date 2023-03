Πολιτική

Qatar Gate – Εύα Καϊλη: Σκέφτηκα την αυτοκτονία αρκετές φορές

Η προφυλακισμένη Ελληνίδα πολιτικός δηλώνει ότι «είμαι αθώα, θα το αποδείξω. Αλλά δεν νιώθω θύμα, νιώθω τρόπαιο», σύμφωνα με την Corriere Della Sera.

«Είμαι αθώα, θα το αποδείξω. Αλλά δεν νιώθω θύμα, νιώθω τρόπαιο», δηλώνει η Εύα Καϊλή στα πρώτα της σχόλια από την βελγική φυλακή όπου κρατείται για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τις δηλώσεις της κ. Καϊλή μεταφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera επικαλούμενη την Ντέμπορα Μπεργκαμίνι, μέλος του Φόρτσα Ιτάλια και της ιταλικής αντιπροσωπείας στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία την επισκέφθηκε. Μάλιστα η κ. Καϊλή- αναφέρεται στο ιταλικό δημοσίευμα- ευχαρίστησε την Ιταλίδα πολιτικό για την επίσκεψή της αναφέροντας: «Εκτιμώ το κουράγιο σας. Είστε η πρώτη πολιτικός που έρχεται στη φυλακή για να δείτε πώς περνάω. Κανείς δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Κανείς από το κόμμα μου, κανείς από την Ελλάδα».

Εξηγώντας τι εννοεί υποστηρίζοντας ότι νιώθει τρόπαιο, ανέφερε: «Το τρόπαιο μιας πολιτικής δίωξης, μέρος της οποίας είναι μια προκατάληψη εναντίον βουλευτών και πολιτικών από τη νότια Ευρώπη. Οι Μαλτέζοι, οι Έλληνες, οι Ιταλοί και ούτω καθεξής». Διώξεις όμως από ποιους; Σε αυτό το σημείο γουρλώνει τα μάτια της, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα.

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις μήνες από τότε που «έσκασε» το σκάνδαλο Qatargate όταν στις 9 Δεκεμβρίου, όταν η Εύα Καϊλή συνελήφθη μαζί με άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι που ήταν βοηθός του πρώην βουλευτή των Βρυξελλών Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος επίσης κατέληξε στη φυλακή. «Ο Παντσέρι ήταν πολύ χειριστικός με τον σύντροφό μου», σχολίασε, με την Corriere Della Sera να σημειώνει ότι ήταν διστακτική στο να μιλήσει για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Στην ίδια συνομιλία, η κ. Καϊλή αποκάλυψε επίσης ότι τις πρώτες έξι εβδομάδες σκέφτηκε την αυτοκτονία. «Αρκετές φορές».





