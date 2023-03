Αθλητικά

Η Νότιγχαμ Φόρεστ στο top-30 των ακριβότερων ομάδων του πλανήτη

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, κοστίζει σχεδόν όσο σχεδόν και οι 14 ομάδες της ελληνικής Super League!

Μέσα στις 30 πιο ακριβές ομάδες στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 28η θέση, βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο αγγλικός σύλλογος, που έχει κατακτήσει στο παρελθόν δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών (1979, 1980), έχει εκτιμώμενη αξία 332,6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της εξειδικευμένης ιστοσελίδας «transfermarkt», που επικαλείται σε σχετική της ανάλυση η ιταλική αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport». Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των 14 ομάδων της ελληνικής Super League έχει εκτιμώμενη αξία 379,2 εκατ. ευρώ.

Πιο κάτω από τη Νόττιγχαμ Φόρεστ, οι δύο ομάδες που κλείνουν το Top-30, είναι η 29η Αταλάντα (329,5 εκατ. ευρώ) και η 30η Μονακό (324,2 εκατ. ευρώ).

Μόνο δύο σύλλογοι ξεπερνούν σε εκτιμώμενη αξία το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, η Μάντσεστερ Σίτι που με 1,05 δισ. ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και η Τσέλσι (1,02 δισ ευρώ). Θέση στο βάθρο παίρνει η Μπάγερν (979,7 εκατ. ευρώ), μπροστά από την Άρσεναλ (890) και την Παρί Σεν Ζερμέν (882,5). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ (879), Ρεάλ Μαδρίτης (860,5), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (795,7), Μπαρτσελόνα (767) και Τότεναμ (680,3).

Να σημειωθεί φυσικά ότι στο Top-30 δεν υπάρχει καμία ομάδα εκτός Ευρώπης.

