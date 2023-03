Πολιτική

Μητσοτάκης: Η επέκταση του φράχτη είναι εθνική επιταγή

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τη στάση του, ενώ χαιρέτισε την αλλαγή στάσης της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας όμως ότι «δεν επαναπαυόμαστε».

Να σταματήσει την πολιτική εργαλειοποίησης των προσφυγικών ροών κάλεσε την Τουρκία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης του φράχτη στον Έβρο άλλα 35 χιλιόμετρα , ενώ ταυτόχρονα χαιρέτισε την καλή διάθεση που επιδεικνύει η γειτονική χώρα το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας, όμως, " χωρίς να είμαστε αφελείς".

"θέλω να τονίσω την ανάγκη η πολιτική εργαλείο ποίησης των προσφύγων και των μεταναστών να σταματήσει και από τη γειτονική χώρα με την οποία έχουμε δυνατότητα να συνεργαστούμε, το έχουμε κάνει στο παρελθόν, και να διαχειριστούμε αυτό το δύσκολο ζήτημα το οποίο έχει και μια έντονη ανθρωπιστική διάσταση", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: “Η Ελλάδα καλωσορίζει κάθε θετικό βήμα. Ξέρουμε από το παρελθόν ότι μερικές φορές αυτά βέβαια γίνονται σημειωτόν. Πάντα στην όποια επιθετικότητα θα αντιτάσσουμε την ετοιμότητα. Αλλά, θέλω να τονίσω ότι χαιρετίζουμε την καλή διάθεση που επιδεικνύεται από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες

Είμαστε πάντα έτοιμοι να ανταποδώσουμε, δεν είμαστε, όμως, αφελείς. Είμαστε προσηνείς, αλλά δεν είμαστε αφελείς και ελπίζουμε πραγματικά ότι μπορούμε από τώρα μέχρι τις εκλογές, που γίνονται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία περίπου την ίδια περίοδο, να διαμορφώσουμε καλές συνθήκες, ώστε μετά τις εκλογές να ξαναπιάσουμε το νήμα των διαφορών μας πάντα, όμως, με οδηγό το διεθνές δίκαιο. Χαιρόμαστε, λοιπόν, για αυτό το καλό κλίμα, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν επαναπαυόμαστε".

Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι "εθνική επιταγή" η κατασκευή του φράχτη, δεσμεύτηκε ότι αυτός θα επεκταθεί και στα 140 χιλιόμετρα του μήκους της ελληνοτουρκικής μεθορίου στον Έβρο και κάλεσε, για άλλη μία φορά, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, να ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει τον φράχτη ή θα τον ξηλώσει.





Η εκδήλωση έγινε δίπλα ακριβώς στον φράχτη που έχει ήδη κατασκευαστεί στον Πόρο των Φερών και σε αυτή χαιρετισμό απηύθυναν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

"Εφαρμόσαμε μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Θέσαμε δύο στόχους με μετρήσιμα πλέον αποτελέσματα. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Φυλάξαμε με αποτελεσματικότητα τα σύνορα", είπε ο κ. Μηταράκης.

"Είναι μία ξεχωριστή μέρα και για τον Έβρο και για τη Θράκη και ασφαλώς μία ξεχωριστή μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα υπογράφουμε την επέκταση του τεχνητού εμποδίου, του φράχτη, κατά 35 χιλιόμετρα. Κάνουμε αυτό που απαιτεί η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, κάνουμε αυτό που χρειάζεται ώστε τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία να είναι απροσπέλαστα. Τα σύνορα της Ευρώπης, επίσης, με την Τουρκία, απέναντι σε κάθε επιβουλή, απέναντι στην εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων από τα κυκλώματα της παράνομης μετανάστευσης και της μετατροπής τους σε ασύμμετρη απειλή για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη", τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.





